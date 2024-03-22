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Türkiye
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Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

2024-03-22 00:57:09
Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

#1
Foto - Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

#2
Foto - Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte lapa lapa kar yağdı.

#3
Foto - Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürüdü. Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

#4
Foto - Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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