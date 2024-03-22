2024-03-22 00:57:09 Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
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Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte lapa lapa kar yağdı.
Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürüdü. Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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