Limon tuzu ve su eklenip... Kireçten arındıran formül: Ayna gibi parlayan çaydanlık için...
Mutfağımızın demirbaşlarından olan çaydanlık için bunları yapmanız gerekebilir...
Çaydanlıklarda zamanla oluşan yoğun kireç tabakalarını temizlemenin en etkili ve doğal yolları açıklandı. Günlük kullanım nedeniyle çaydanlıkların iç yüzeyinde biriken sert kireç kalıntıları hem suyun geç kaynamasına neden oluyor hem de çayın tadını olumsuz etkileyebiliyor.
Ancak birkaç basit malzemeyle bu sorundan kısa sürede kurtulmak mümkün.
Özellikle sert su kullanılan bölgelerde çaydanlık diplerinde oluşan kireç, zamanla kalın bir tabaka haline geliyor.
Kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan uygulanabilen doğal yöntemler sayesinde çaydanlıklar yeniden ilk günkü parlak görünümüne kavuşabiliyor.
Kireç temizliğinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri limon tuzu kullanımı oluyor. Çaydanlığın içine bir miktar limon tuzu ve su eklenip kaynatıldığında, sertleşmiş kireç tabakası kısa sürede çözülmeye başlıyor.
Kaynama işlemi sonrası çaydanlık durulandığında gözle görülür bir temizlik sağlanıyor. Bir diğer etkili yöntem ise beyaz sirke ile yapılan temizlik. Çaydanlığın içine sirke ve su karışımı eklenip kaynatıldığında, sirkenin doğal asidik yapısı en inatçı kireçleri bile yumuşatarak temizliyor.
Ardından hafifçe süngerle ovalayıp durulamak, çaydanlığın parlak ve temiz görünmesini sağlıyor. Uzmanlar, kireç oluşumunun önüne geçebilmek için bu doğal temizleme işlemlerinin düzenli aralıklarla uygulanmasını öneriyor. Böylece hem çaydanlıkların kullanım ömrü uzuyor hem de enerji tasarrufu sağlanarak daha sağlıklı su kaynatılması mümkün oluyor.
