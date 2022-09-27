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Türkiye
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Sivas'ta inanılmaz kaza

2022-09-27 10:23:35
Sivas'ta inanılmaz kaza

Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Sivas'ta inanılmaz kaza

M.Y. (22) yönetimindeki 58 FZ 518 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Otogar Köprüsü'nde aynı yönde ilerleyen O.K'nin (49) kullandığı 58 NR 988 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Sivas'ta inanılmaz kaza

Çarpışmanın etkisiyle O.K'nin kullandığı otomobil köprü boşluğundan demiryolu kenarına düştü.

#3
Foto - Sivas'ta inanılmaz kaza

Sürücüler ile O.K'nin aracında bulunan O.Y. (49) yaralandı.

#4
Foto - Sivas'ta inanılmaz kaza

Yaralılar, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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