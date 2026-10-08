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Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

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Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

Ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği Jumbo dikkat çeken bir ortaklık haberiyle gündeme geldi. Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Göksel Gümüşdağ, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden birine ortak oluyor. Gümüşdağ, yaklaşık 80 yıllık geçmişi olan küçük Çolakyan Ailesi’nin kurduğu Jumbo Ev Gereçleri şirketinden hisse aldı. Anlaşma tamamlandığında Göksel Gümüşdağ’ın aile şirketi Gümüşdağ Elektronik ile Sena Elektrikli Ev Aletleri şirketi, Jumbo’da ortak hissedar olacak.

#2
Foto - Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

1947 yılında Nubar Çolakyan tarafından kurulan Jumbo’nun ismi o dönem dünyada meşhur olan aynı isimli bir filden geliyor. Çemberlitaş’taki küçük bir atölyede başlayan şirket, aralarında Weimar ve Guzzini’nin de olduğu İtalyan, Fransız ve Alman 10 global markanın ürünlerini de satıyor.

#3
Foto - Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

Türkiye genelinde 60’tan fazla mağazası olan şirketin 2024 cirosu 60 milyon dolar civarında. Jumbo’da kurucu aile, 2014’te hisselerini yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Karaca Grubu ile Sunny markasının sahibi Atmaca Grubu’na satmıştı. Türkiye geneline yayılmış 200’den fazla satış noktası olan şirket, ilk uluslararası ödülünü 1966’da almış bir marka ve bugüne kadar 120’yi aşkın tasarım ödülü sahibi.

#4
Foto - Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği Gümüşdağ Elektronik’in temelleri ise 1959 yılında başladı. Şirketin kurucusu Hasan Gümüşdağ, 1959 yılında Yugoslavya’nın Makedonya bölgesinden, Türkiye’ye geldi. 1964 yılında TRT’nin yayın hayatına geçmesiyle birlikte karasal anten üretimine başlayan Gümüşdağ Elektronik, 2001 yılında Digiçağ markasının ortaya çıkardı. UHF-VHF anten ve yükselticileri üretiminin yanı sıra uydu alıcıları, uydu antenleri ve VCD oynatıcı imalatına başlayan şirket, 2006 yılında elektrikli ev aletleri pazarına girdi.

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