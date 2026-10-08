Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak

1947 yılında Nubar Çolakyan tarafından kurulan Jumbo’nun ismi o dönem dünyada meşhur olan aynı isimli bir filden geliyor. Çemberlitaş’taki küçük bir atölyede başlayan şirket, aralarında Weimar ve Guzzini’nin de olduğu İtalyan, Fransız ve Alman 10 global markanın ürünlerini de satıyor.