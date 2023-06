Demir, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesiyor. Yaklaşık 20 köy gönüllüsü hayvanları keserek burada parçalıyorlar ve ardından etler her eve dağıtılıyor. Listede ismi olan 270 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. Allah onlardan razı olsun, bize çok güzel bir gelenek bıraktılar. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız" dedi.