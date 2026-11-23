Sır gibi sakladıkları sistemi ikiye katlayan hamle! İsrail, dev proje için “54 kübitlik Türk canavarı” dedi
Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin TÜBİTAK bünyesinde kurmayı hedeflediği 54 kübitlik kuantum bilgisayarı projesini "54 kübitlik Türk canavarı" başlığıyla gündeme taşıdı. Analizde, Türkiye'nin kuantum hesaplama teknolojilerine yaptığı yatırımların gelecekte İsrail ile arasındaki teknolojik ve istihbarat rekabetini doğrudan etkileyebileceği belirtildi. Haberde ayrıca İsrail'in büyük gizlilikle yürüttüğü kendi kuantum sisteminin 20 kübit kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekildi.