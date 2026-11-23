Camiye gelen Müslümanları tehdit etmişti! O ahlaksız hakkında yeni gelişme
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye geldiği belirtilen iki kişiyle tartışma yaşayıp, “Seni vururum” diye tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye geldiği belirtilen iki kişiyle tartışma yaşayıp, “Seni vururum” diye tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tarihi Orhan Camisi'ne önceki gün sabah namazını kılmak için gelen bir kişi aracını Orhan Mahallesi Medrese Sokak'a park etti.
Aracının başına gelen kişiye yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösteren F.K, araç sahibinin boğazını sıkıp tehdit etti.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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