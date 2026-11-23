2025 yılında da Anadolu Grubu, yine Semerkant şehrinde bir yatırım daha yapmış, kamuya ait SamAuto’nun yüzde 75’lik hissesini 80 milyon dolara bünyesine katmıştı. Anadolu Grubu şimdi de Migros için görüşmeler yürütüyor. Özbekistan, Semerkant ve Horezm bölgelerinde Migros süpermarket zincirinin açılmasını talep etti.