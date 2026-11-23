Özbekistan'dan Türk marketine dikkat çeken teklif: Gelin ülkemizde şubeler açın
Kardeş ülke Özbekistan, Türkiye'nin ünlü marketine önemli bir çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda 'Gelin ülkemizde şubeler açın' denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kardeş ülke Özbekistan, Türkiye'nin ünlü marketine önemli bir çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda 'Gelin ülkemizde şubeler açın' denildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen İş Dünyası toplantısında yapılan görüşmelerden biri de Anadolu Grubu ile gerçekleşti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Anadolu Grubu yöneticilerine ülkedeki yatırımlarını çeşitlendirmesi önerisinde bulundu.
2025 yılında da Anadolu Grubu, yine Semerkant şehrinde bir yatırım daha yapmış, kamuya ait SamAuto’nun yüzde 75’lik hissesini 80 milyon dolara bünyesine katmıştı. Anadolu Grubu şimdi de Migros için görüşmeler yürütüyor. Özbekistan, Semerkant ve Horezm bölgelerinde Migros süpermarket zincirinin açılmasını talep etti.
Anadolu Grubu da projeyle ilgileneceğini, gerekli çalışmaların yapılacağını taahhüt etti. Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı Tuncay Özilhan ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile yapılan görüşmelerde masadaki konulardan biri de Migros oldu.
Özbekistan’ın talebi değerlendirilip, açılım söz konusu olursa Migros’un Özbekistan’a ilk girişi, bölgeye de dönüşü gerçekleşecek.
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