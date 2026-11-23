Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine göre, kişi başına düşen gelirde ilk sırada 802 bin 669 ile İstanbul yer aldı. Sıralamada İstanbul'u 788 bin 873 ile Kocaeli ve 788 bin 859 ile Ankara takip ederken, dördüncü sırada 604 bin 226 ile Tekirdağ ve beşinci sırada 561 bin 429 ile Antalya konumlandı. Listenin en alt sıralarında ise 203 bin 49 ile Van, 194 bin 660 ile Ağrı ve 188 bin 144 ile Şanlıurfa yer aldı.