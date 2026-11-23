Asgari borcu ödeyenler dikkat: Bu tuzağa sakın düşmeyin!
Kredi kartı borcunun asgari tutarını yatırılsa bile asıl borcun faizi işlemeye devam ediyor. Devamlı bu şekilde ilerleyenler bir süre sonra kendisini borç sarmalının içinde buluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kredi kartı borcunun asgari tutarını yatırılsa bile asıl borcun faizi işlemeye devam ediyor. Devamlı bu şekilde ilerleyenler bir süre sonra kendisini borç sarmalının içinde buluyor.
Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! Borç katlanarak artıyor ve bir süre sonra kişi kendini asgari ödeme sarmalının içinde buluyor. Peki bu sarmaldan nasıl kurtuluruz? İşte uzman ismin kritik önerileri.... Kanal D habere göre; 42 milyon banka müşterisinin kredi kartı var. Türkiye'de cepteki kredi kartı sayısı ise 155 milyondan fazla. Kişi başına harcama 87 bin liranın üzerine çıkmış durumda.
"BORÇLAR ÇOK HIZLI ŞEKİLDE ARTMAYA DEVAM EDİYOR" Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, "Sadece asgari tutarı ödeyenler kart kapanmasın diye bunu yapıyor ama kart kapanmasa da oradaki borçlar çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor." dedi.
Gelir gider dengesi tutmayınca vatandaş borcun hepsini kapatılamıyor ve asgari tutarlar yatırılıyor. Asgari tutar yatırılınca da faiz işlemeye devam ediyor.
"BORÇ YILLIK BAZDA YÜZDE 70'LERE UZANIYOR" Turan, ödeyecek listesinde kredi kartının ilk sıraya alınmasını gerektiğini belirtti ve şunları söyledi;
"100 bin liraya kadar limiti olan kartlarda dönem sonu borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise yüzde 40'ı şeklinde ödeniyor. Bu akdi faiz de yüzde 3,25 ila 4,25 arasında değişiyor. Bunların üzerine bir de fon ve vergiler ekleniyor. Borç da baktığınız zaman yüzde 70'lere ulaşıyor yıllık bazda. Asgari ödeme sarmalından, tuzağından uzak durmamız gerekiyor. Kart borcunu ilk ödenecek borçlar listesine koyması şart."
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