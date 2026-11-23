"100 bin liraya kadar limiti olan kartlarda dönem sonu borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise yüzde 40'ı şeklinde ödeniyor. Bu akdi faiz de yüzde 3,25 ila 4,25 arasında değişiyor. Bunların üzerine bir de fon ve vergiler ekleniyor. Borç da baktığınız zaman yüzde 70'lere ulaşıyor yıllık bazda. Asgari ödeme sarmalından, tuzağından uzak durmamız gerekiyor. Kart borcunu ilk ödenecek borçlar listesine koyması şart."