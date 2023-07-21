Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

Besinleri taze tutmak ve korumak isterken aslında onlara zarar veriyoruz. Çünkü, her besinin yapısı buzdolabında saklanmaya uygun değildir. Peki, kesinlikle buzdolabına koyulmaması gereken besinler nelerdir? İşte cevabı... Buzdolabı hayatımızı kolaylaştıran ve yiyeceklerin uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayan eşyalar arasında yer alıyor. Ancak, bazı besinler var ki onların buzdolabında saklanmaması gerekiyor. Öyle ki o besinler buzdolabında saklandığında bizi kansere kadar götürebiliyor.