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Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

2023-07-21 16:05:06
Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

Besinleri taze tutmak ve korumak isterken aslında onlara zarar veriyoruz. Çünkü, her besinin yapısı buzdolabında saklanmaya uygun değildir. Peki, kesinlikle buzdolabına koyulmaması gereken besinler nelerdir? İşte cevabı... Buzdolabı hayatımızı kolaylaştıran ve yiyeceklerin uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayan eşyalar arasında yer alıyor. Ancak, bazı besinler var ki onların buzdolabında saklanmaması gerekiyor. Öyle ki o besinler buzdolabında saklandığında bizi kansere kadar götürebiliyor.

#1
Foto - Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

DOMATES Buzdolabı, domatesin lezzetini ve dokusunu kaybetmesine neden oluyor. Bu yüzden domatesleri dışarıda güneş ışığından uzak yerlerde muhafaza etmelisiniz. EKMEK Bayatlamasını önlemek için buzdolabına koyduğunuz ekmek aslında orada daha çabuk bayatlayacak ve kuruyacaktır.

#2
Foto - Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

PATATES Buzdolabı patatesi yumuşatır ve küflenmesine neden olur. Çünkü nişasta soğuğu hiç sevmez. Bu yüzden patatesi taze tutmak için soğuk değil serin ortamda saklamanız gerekiyor. SOĞAN VE SARIMSAK Buzdolabında kalan soğan ve sarımsak kuru havadan dolayı nemini ve dokusunu kaybeder. Bu yüzden bu ürünleri karanlık ve serin yerlerde saklamalısınız.

#3
Foto - Sinsi sinsi zehirliyormuş! Aman dikkat! Bu besinleri sakın ama sakın buzdolabına koymayın! Kansere kadar götürebiliyor

ÇİKOLATA Soğuk ve nemli ortamlar çikolatanın yapısını ve tadını bozuyor. Çikolataları serin yerde saklamaya dikkat etmelisiniz. KAHVE Çikolatada olduğu gibi buzdolabının soğuğu ve nemi kahvenin de lezzetini bozuyor. Bundan dolayı kahveyi cam kavanoz içinde ve serin yerde saklamalısınız.

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