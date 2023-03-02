2023-03-02 13:45:02 Sinop'ta gülümseten anlar yaşandı! Yunuslar kayıkla böyle yarıştı
Sinop'ta gülümseten anlar yaşandı! Yunuslar kayıkla böyle yarıştı
Sinop'ta gülümseten anlar yaşandı! Yunuslar kayıkla böyle yarıştı
Sinop-Gerze arasında balık tutmak için denize açılan Savaş Özaltun, açıklarda seyrettiği sırada yunus sürüsüyle karşılaştı. Görüntüde yaklaşık 7-8 tane olduğu görülen yunus balıkları bir süre kayıkla yarıştı, dans gösterisi yaptı.
O anları görüntüleyen Savaş Özaltun, “Demirci köyü-Gerze arasında açıklarda seyrederken yunus balıkları bizlere eşlik etti, güzel bir görüntü oluşturdular. Bir süre yarıştık, ben de o güzel anları kaydettim” diye konuştu.
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