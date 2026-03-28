Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

YAPAY ZEKA KONTROLDEN ÇIKIYOR MU? 23. sezonun 17. bölümü olan "Them, Robot"ta yapay zeka, Springfield'deki insanların işlerini devralmaya başlıyor. 2012 yılında yayınlanan bu bölümde Bay Burns, çalışanlarının yerine robotları işe aşıyor. Bir süre sonra robotlar ona karşı ayaklanıyor ve işten çıkarılan işçileri onu kurtarmak zorunda kalıyor. Bu bölümünde robotların insanların yerini almaya başlaması ve sonrasında kontrolden çıkması anlatılıyor. Günümüzde ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zeka araçlarının hızla yaygınlaşması, bu sahnelerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. Ayrıca bazı araştırmalar, özellikle gençler için iş fırsatlarının azaldığını ortaya koyarak "yapay emek" tartışmalarını güçlendiriyor.KIYAMET SENARYOLARI "Thank God, It’s Doomsday" bölümünde Homer’ın dünyanın sonunu hesaplamaya çalışması, kıyamet tahminleriyle dalga geçen bir hikaye sunuyor. Bu bölüm, benzer iddiaların çoğunun aslında mizahi bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.