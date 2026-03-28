Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

Dünyaca ünlü çizgi dizisi The Simpsonlar'dan 2026 yılı için yeni tahminler geldi. Peki Simpsonlar’a göre 2026’da neler olacak? İşte dizinin 2026 tahminlerinde öne çıkan başlıklar…

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

30’u aşkın sezondur yayın hayatını sürdüren ve en uzun soluklu diziler arasında yer alan Simpsonlar, geçmişteki "tahminleriyle" sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla günlerce konuşulan fenomen dizinin, Küresel elektrik kesintisinden yeni salgın iddialarına kadar uzanan bu söylentileri sosyal medyada herkesin dikkatini çekiyor.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

SİMPSONLAR'IN 2026 TAHMİNLERİ PES DEDİRTTİ Hemen her yıl tahminleri ile gündeme gelen Simpsonlar sonra olarak 2026 yılında için de bazı tahminlerde bulunuyor. İşte o tahminler...

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

YENİ BİR SALGIN İDDİASI COVID-19 benzeri yeni bir salgının çıkabileceği yönündeki söylentiler dikkat çekiyor. Dizinin “Marge in Chains” bölümünde Afrika’dan yayılan kurgusal bir hastalığın işlenmesi, pandemi sonrası dönemde "yeni bir salgın kapıda mı?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

YAPAY ZEKA KONTROLDEN ÇIKIYOR MU? 23. sezonun 17. bölümü olan "Them, Robot"ta yapay zeka, Springfield'deki insanların işlerini devralmaya başlıyor. 2012 yılında yayınlanan bu bölümde Bay Burns, çalışanlarının yerine robotları işe aşıyor. Bir süre sonra robotlar ona karşı ayaklanıyor ve işten çıkarılan işçileri onu kurtarmak zorunda kalıyor. Bu bölümünde robotların insanların yerini almaya başlaması ve sonrasında kontrolden çıkması anlatılıyor. Günümüzde ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zeka araçlarının hızla yaygınlaşması, bu sahnelerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. Ayrıca bazı araştırmalar, özellikle gençler için iş fırsatlarının azaldığını ortaya koyarak "yapay emek" tartışmalarını güçlendiriyor.KIYAMET SENARYOLARI "Thank God, It’s Doomsday" bölümünde Homer’ın dünyanın sonunu hesaplamaya çalışması, kıyamet tahminleriyle dalga geçen bir hikaye sunuyor. Bu bölüm, benzer iddiaların çoğunun aslında mizahi bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

KIYAMET SENARYOLARI "Thank God, It’s Doomsday" bölümünde Homer’ın dünyanın sonunu hesaplamaya çalışması, kıyamet tahminleriyle dalga geçen bir hikaye sunuyor. Bu bölüm, benzer iddiaların çoğunun aslında mizahi bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

EKONOMİK KRİZ BEKLENTİSİ Küresel piyasalarda büyük dalgalanmaların yaşanabileceğine dair iddialar da dizinin geçmiş bölümleriyle ilişkilendiriliyor.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

İKLİM FELAKETLERİ ARTIYOR Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve doğal afetlerin artacağı yönündeki beklentiler, dizideki bazı sahnelerle paralel görülüyor. Ancak uzmanlar, bunun bir tahminden çok, küresel sorunların erken dönemden hicivle ele alınması olduğunu vurguluyor.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

TRUMP'IN SONU MU GELİYOR? Trump'ın öleceği iddiaları dilden dile yayılırken sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'a benzeyen bir kişinin tabutta olduğu görüldü.

Foto - Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons ile ilgili ortaya atılan bu iddialar, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bu iddialarla ilgili sosyal medyada farklı görüşler öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar söz konusu sahnelerin ya hiç var olmadığını ya da yanlış yorumlandığını savunurken, bazıları ise dizinin olayları önceden bildiğine inanıyor./ kaynak: haber7

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı. Meng..
Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar
Ekonomi

Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir kara..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor
Gündem

İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor

Akit’e konuşan hukukçular, sırf siyasi husumetle binlerce öğrenci yetiştirmiş 34 yıllık bir öğretmen Ramazan Avuşmak’a iftira atanların bunu..
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"
Gündem

MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzeri..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
