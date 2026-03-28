Simpsonlar'ın 2026 tahmini kan dondurdu! Trump detayı dikkat çekti!
Dünyaca ünlü çizgi dizisi The Simpsonlar'dan 2026 yılı için yeni tahminler geldi. Peki Simpsonlar’a göre 2026’da neler olacak? İşte dizinin 2026 tahminlerinde öne çıkan başlıklar…
30’u aşkın sezondur yayın hayatını sürdüren ve en uzun soluklu diziler arasında yer alan Simpsonlar, geçmişteki "tahminleriyle" sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla günlerce konuşulan fenomen dizinin, Küresel elektrik kesintisinden yeni salgın iddialarına kadar uzanan bu söylentileri sosyal medyada herkesin dikkatini çekiyor.
SİMPSONLAR'IN 2026 TAHMİNLERİ PES DEDİRTTİ Hemen her yıl tahminleri ile gündeme gelen Simpsonlar sonra olarak 2026 yılında için de bazı tahminlerde bulunuyor. İşte o tahminler...
YENİ BİR SALGIN İDDİASI COVID-19 benzeri yeni bir salgının çıkabileceği yönündeki söylentiler dikkat çekiyor. Dizinin “Marge in Chains” bölümünde Afrika’dan yayılan kurgusal bir hastalığın işlenmesi, pandemi sonrası dönemde "yeni bir salgın kapıda mı?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.
YAPAY ZEKA KONTROLDEN ÇIKIYOR MU? 23. sezonun 17. bölümü olan "Them, Robot"ta yapay zeka, Springfield'deki insanların işlerini devralmaya başlıyor. 2012 yılında yayınlanan bu bölümde Bay Burns, çalışanlarının yerine robotları işe aşıyor. Bir süre sonra robotlar ona karşı ayaklanıyor ve işten çıkarılan işçileri onu kurtarmak zorunda kalıyor. Bu bölümünde robotların insanların yerini almaya başlaması ve sonrasında kontrolden çıkması anlatılıyor. Günümüzde ChatGPT, Gemini ve Grok gibi yapay zeka araçlarının hızla yaygınlaşması, bu sahnelerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. Ayrıca bazı araştırmalar, özellikle gençler için iş fırsatlarının azaldığını ortaya koyarak "yapay emek" tartışmalarını güçlendiriyor.
EKONOMİK KRİZ BEKLENTİSİ Küresel piyasalarda büyük dalgalanmaların yaşanabileceğine dair iddialar da dizinin geçmiş bölümleriyle ilişkilendiriliyor.
İKLİM FELAKETLERİ ARTIYOR Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve doğal afetlerin artacağı yönündeki beklentiler, dizideki bazı sahnelerle paralel görülüyor. Ancak uzmanlar, bunun bir tahminden çok, küresel sorunların erken dönemden hicivle ele alınması olduğunu vurguluyor.
TRUMP'IN SONU MU GELİYOR? Trump'ın öleceği iddiaları dilden dile yayılırken sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'a benzeyen bir kişinin tabutta olduğu görüldü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons ile ilgili ortaya atılan bu iddialar, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Bu iddialarla ilgili sosyal medyada farklı görüşler öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar söz konusu sahnelerin ya hiç var olmadığını ya da yanlış yorumlandığını savunurken, bazıları ise dizinin olayları önceden bildiğine inanıyor./ kaynak: haber7
