  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de şaşırtan karar: Bağımlıyım dedi 3 milyon dolar kazandı! Tüm dünya “Bunu yapsa yapsa Türkler yapardı” diyor! 3 MERKÜT aynı anda fırlatıldı, gökyüzünde çoklu taarruz dönemi başladı Çanakkale’nin gazi kalesine altın ödül! Seddülbahir dünya sahnesine çıktı Bir dönem Türkiye ile araları limoniydi! Mısır’dan “Şu zamanda olacak iş mi” dedirten karar Savunma sanayi şirketi '100 füze üreteceksiniz' diye tehdit edilmişti! Füze stokları bitti, endişe başladı Enerjide tüm dengeleri bozacak keşif! 11 milyon tonluk buluş dünyayı titretti: Ülkenin kasası dolup taşacak Havalimanında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel’le ilgili karar çıktı Hakkari'de şaşkınlık yaratan görüntü! 8 metreden yüksek! Pazarda görünce kilo kilo alın! Kalbi saat gibi çalıştırıyor, damar tıkanıklığını şıp diye kesiyor Latin Amerika’da Türkiye Parkı açıldı TİKA'dan El Salvador'a Millet Bahçesi
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm dünya “Bunu yapsa yapsa Türkler yapardı” diyor! 3 MERKÜT aynı anda fırlatıldı, gökyüzünde çoklu taarruz dönemi başladı

TİTRA iştiraki SAVX tarafından geliştirilen KORGAN Çok Amaçlı İHA Platformu, üç adet MERKÜT FPV kamikaze dronu aynı anda fırlatarak gökyüzünde adeta bir gövde gösterisi yaptı. Sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda operasyonel bir komuta merkezi işlevi gören bu yerli sistem, düşman hatlarını drone sürüleriyle delip geçebilecek bir kabiliyete sahip. Modüler yapısı sayesinde hem kara hem deniz araçlarına hızla entegre edilebilen KORGAN, modern harp doktrinini yeniden yazmaya hazırlanıyor.

#1
TİTRA’nın bağlı kuruluşu SAVX tarafından geliştirilen KORGAN Çok Amaçlı İHA Platformu gerçekleştirilen testte çoklu fırlatma yeteneğini gözler önüne serdi. Sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yakın zamanda giren MERKÜT FPV kamikaze insansız hava araçlarından üç tanesini eş zamanlı olarak fırlatarak dikkat çekici bir performans sundu.

#2
Aslen daha küçük İHA’lar için geliştirilen KORGAN, bu test ile yalnızca bir depolama ve konuşlandırma çözümü olmanın ötesine geçerek taarruz amaçlı kullanım potansiyelini de ortaya koydu. Yayınlanan test görüntülerinde, platform tabanının üç adet MERKÜT FPV’ye uyum sağlayacak şekilde alçaltıldığı ve stabil kalkış için istifleyici bir mekanizma ile donatıldığı görüldü.

#3
KORGAN sistemi, sadece bir muhafaza ve fırlatma birimi olarak değil, aynı zamanda İHA ile operatör arasında bağlantı sağlayan bir düğüm (node) işlevi de görüyor. Bu özellik, sistemin operasyonel kullanımda önemli bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor.

#4
Küçük boyutu ve hafif yapısı sayesinde KORGAN, sabit konuşlandırmanın yanı sıra yeterli alana sahip kara ve deniz platformlarına hızlı şekilde entegre edilebiliyor. Benzer bir İHA yuvasının mobil kullanımına, Ukrayna’ya ait bazı insansız su üstü araçlarında da rastlandığı; bu platformların kıyıya yakın bölgelerde konuşlu Rus hava savunma sistemlerine karşı FPV İHA’lar kullandığı gözlemlenmişti.

#5
KORGAN-S Çok Amaçlı İHA Platformu, modern hava operasyonlarında üstünlük sağlamak için geliştirilmiş yenilikçi bir sistemdir. Gelişmiş otonom navigasyon yetenekleri ve yüksek güvenlikli komuta-kontrol bağlantısı ile operasyonel esneklik sunar. Keşif, gözetleme, haberleşme ve yük taşıma görevlerinde yüksek performans. Modüler yapısı ile farklı görev gereksinimlerine hızla adapte olabilir.

#6
Korgan-M, askeri operasyon sahaları, sınır hatları, ileri üs bölgeleri ve kritik savunma tesislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, 7/24 kesintisiz görev yapabilen tam otonom drone kutusu çözümüdür.

#7
Sürekli hazır durumda olan sistemi sayesinde, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik kalkış gerçekleştirir; devriye, keşif ve gözetleme görevlerini icra eder ve görev sonunda güvenli şekilde üsse geri döner. Bir sonraki görev icrası için kendisini hazır duruma getirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23