Tüm dünya “Bunu yapsa yapsa Türkler yapardı” diyor! 3 MERKÜT aynı anda fırlatıldı, gökyüzünde çoklu taarruz dönemi başladı

TİTRA iştiraki SAVX tarafından geliştirilen KORGAN Çok Amaçlı İHA Platformu, üç adet MERKÜT FPV kamikaze dronu aynı anda fırlatarak gökyüzünde adeta bir gövde gösterisi yaptı. Sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda operasyonel bir komuta merkezi işlevi gören bu yerli sistem, düşman hatlarını drone sürüleriyle delip geçebilecek bir kabiliyete sahip. Modüler yapısı sayesinde hem kara hem deniz araçlarına hızla entegre edilebilen KORGAN, modern harp doktrinini yeniden yazmaya hazırlanıyor.