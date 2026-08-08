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Spor
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Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Galatasaray'ın makinası Osimhen ile ilgili her geçen gün iddalar had safhaya ulaşıyor...

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Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Galatasaray’da Victor Osimhen’in transfer iddiaları ve takımdan ayrılma isteği gündemi sarsarken, sarı-kırmızılı kulüpte şimdi de '9 numara' krizi patlak verdi. Okan Buruk’un teklif ettiği 9 numaralı formayı reddettiği öne sürülen Nijeryalı yıldızın transfer süreci, sunulan teklifler ve forma numarası seçimiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Yabancı basında yer alan haberlere göre kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek isteyen Victor Osimhen; Barcelona ve Atletico Madrid gibi devlerle temas kursa da beklediği yanıtı alamadı.

#3
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Şu sıralar Juventus ve Tottenham ile görüşmelerini sürdüren Nijeryalı golcü için Galatasaray’a ulaştığı iddia edilen tekliflerin ise beklenenin altında kaldığı belirtiliyor.

#4
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Kulübe sunulan rakamların 100 milyon Euro seviyelerinde değil, 65 milyon Euro ve bonuslar şeklinde olduğu ifade edilirken, yaşanan son gelişmelerin ayrılık sürecini daha da hızlandırdığı konuşuluyor.

#5
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Teknik direktör Okan Buruk’un kendisine teklif ettiği 9 numaralı formayı giymeyi kabul etmeyen Osimhen, 45 numarayı da reddetti. Sarı-kırmızılı forma altında uğur getirdiğine inandığı numarayla yola devam etmek istediğini belirten golcü oyuncu, kulübün forma satışı beklentilerine rağmen kararından taviz vermedi.

#6
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

İddialara göre, sarı-kırmızılılardaki ilk döneminde Mauro Icardi’den 9 numarayı talep eden ancak olumsuz yanıt alan yıldız futbolcu, bu durumu bir kenara yazarak forma tercihindeki duruşunu korudu.

#7
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

Fotospor'a göre; Osimhen’in 9 numaraya yüklediği anlam ise tesadüf değil. Napoli döneminde elde ettiği Serie A şampiyonluğu ve gol krallığının ardından yaptığı resmi açıklamada 9 numaranın kendisi için bir tutku olduğunu vurgulayan Nijeryalı santrfor, şu ifadeleri kullanmıştı.

#8
Foto - Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

- Napoli'de 9 numarayı giymek benim için sadece bir forma seçimi değil, büyük bir onur ve omuzlarıma yüklenen devasa bir sorumluluktu. Bir forvet olarak bu numarayı sırtınızda taşıdığınızda sahaya farklı bir özgüvenle çıkıyorsunuz. Her maçta ceza sahasında sonuna kadar savaşmak, asla pes etmemek ve takımı sırtlamak zorundasınız. 9 numara bana tam olarak bu ruhu ve açlığı verdi.

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