Şimdi ne olacak peki? Takım arayan Osimhen'de yeni kriz! 'Bana ruh ve açlık veriyor'

- Napoli'de 9 numarayı giymek benim için sadece bir forma seçimi değil, büyük bir onur ve omuzlarıma yüklenen devasa bir sorumluluktu. Bir forvet olarak bu numarayı sırtınızda taşıdığınızda sahaya farklı bir özgüvenle çıkıyorsunuz. Her maçta ceza sahasında sonuna kadar savaşmak, asla pes etmemek ve takımı sırtlamak zorundasınız. 9 numara bana tam olarak bu ruhu ve açlığı verdi.