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32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

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32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Katil devlet İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlilerle zulmü artarak devam ediyor. 13 Filistinli hakkında köye girmelerine veya evlerine dönmelerine izin vermiyor. 19 Filistinlinin ise köyden çıkmaları halinde İsrail güçlerince geri dönmelerinin engellenmesinden endişe ettikleri için evlerinden ayrılamıyor. 2 haftadır mahsur kalan Filistinlilerden doktora gitmesi veya tedavi görmesi gereken kişilerin geri dönememe korkusuyla hareket edemedikleri kaydedildi.

#1
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının 13 Filistinli hakkında "güvenlik yasağı" uygulamayı sürdürdüğü ve bu kişilerin köye girmelerine veya evlerine dönmelerine izin vermeyi reddettiği belirtildi. Açıklamada, 19 Filistinlinin ise köyden çıkmaları halinde İsrail güçlerince geri dönmelerinin engellenmesinden endişe ettikleri için evlerinden ayrılamadıkları aktarıldı.

#2
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel ihtiyaçların köy sakinleri için ciddi bir endişe kaynağına dönüştüğü vurgulanan açıklamada, doktora gitmesi veya tedavi görmesi gereken kişilerin geri dönememe korkusuyla hareket edemedikleri kaydedildi.

#3
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Kudüs Valiliği, 27 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında da İsrail makamlarının Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa, Nebi Samuel köyleri ile El-Halayile mahallesinde yaşayan Filistinlilere yerleşim yerlerine giriş-çıkış yapabilmeleri için "özel izin" alma şartı getirdiğini duyurmuştu Bu adımla söz konusu yerleşimlerin izolasyonunun daha da artırıldığı vurgulanmıştı.

#4
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

O dönemde yapılan bilgilendirmede, gerekli izinlere sahip olmadıkları ya da haklarında "güvenlik yasağı" bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 10 Filistinlinin evlerine erişiminin engellendiği ifade edilmişti.

#5
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

İsrail makamlarının 2025 yılı sonlarında kontrol noktalarının arkasında kalan bölge sakinleri için manyetik kart uygulamasını hayata geçirdiği, bu durumun eski tutuklular ve güvenlik kısıtlamasına tabi tutulan diğer kişiler için köye girişi daha da zorlaştırdığı belirtildi.

#6
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Valilik, İsrail tarafı ile koordinasyonu sağlayan Filistin İrtibat Biriminin, bu kişilerin evlerine ulaşabilmesi için isim listeleri sunduğunu ancak son dönemde bazı isimlerin listeden çıkarılması sebebiyle söz konusu kişilerin köylerinin dışında kaldığını açıkladı.

#7
Foto - 32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi

Söz konusu uygulamalar, İsrail'in Kudüs'ün kuzeybatısındaki köylerde Filistinlilerin hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığ, halkın evlerine ve topraklarına erişimini zorlaştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

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