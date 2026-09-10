32 Filistinli İsrail kısıtlamaları nedeniyle 2 haftadır mahsur Çocuk katili Siyonist köyü hapishaneye çevirdi
Katil devlet İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlilerle zulmü artarak devam ediyor. 13 Filistinli hakkında köye girmelerine veya evlerine dönmelerine izin vermiyor. 19 Filistinlinin ise köyden çıkmaları halinde İsrail güçlerince geri dönmelerinin engellenmesinden endişe ettikleri için evlerinden ayrılamıyor. 2 haftadır mahsur kalan Filistinlilerden doktora gitmesi veya tedavi görmesi gereken kişilerin geri dönememe korkusuyla hareket edemedikleri kaydedildi.