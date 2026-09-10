Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray, sakatlığı sebebiyle yararlanamadığı Victor Osimhen'i Lizbon deplasmanında çok aradı. Nijeryalı yıldızın olmadığı maçta sarı-kırmızılılar, Sporting'e 3-1 yenildi. İstatistikler, Osimhen'in Galatasaray için ne kadar önemli bir silah olduğunu bir kez daha kanıtladı.