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Spor
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Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

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Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray'ın Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası gözler Osimhen'e çevrildi şimdiden...

#1
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray, rakip ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile ceza sahasında Victor Osimhen’in eksikliğini oldukça hissetti. Sporting ise sadece 29 ceza sahası girişinden 1.55 xG ve 3 'Büyük Şans' üretti. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalının olmadığı gecede Lizbon'dan 3-1'lik yenilgiyle döndü.

#2
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray, sakatlığı sebebiyle yararlanamadığı Victor Osimhen'i Lizbon deplasmanında çok aradı. Nijeryalı yıldızın olmadığı maçta sarı-kırmızılılar, Sporting'e 3-1 yenildi. İstatistikler, Osimhen'in Galatasaray için ne kadar önemli bir silah olduğunu bir kez daha kanıtladı.

#3
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray, b dominasyon kurup rakip yarı alanda 272 pas yapmasına rağmen akan oyunda sadece 0.34 xG üretebildi. Osimhen'in yokluğu, pas trafiğinin ceza sahası içinde net tehlikelere dönüşmesini engelledi.

#4
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray'ın kaleyi bulan şutlarının toplam kalite değeri (xGOT) sadece 0.32'de kaldı. Buna karşın Sporting, 5 isabetli şuttan 2.10 xGOT çıkararak bitiricilik dersi verdi. Osimhen gibi elit bir son vuruşçunun yokluğu skora doğrudan yansıdı.

#5
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Sarı-kırmızılılar yakaladığı 3 büyük şansın tamamını kaçırdı. Osimhen’in ceza sahasındaki soğukkanlılığı ve bitiriciliği aranırken Sporting, yakaladığı 2 büyük şansın 1'ini gole çevirmeyi başardı.

#6
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray, Sporting'den daha fazla rakip ceza sahasında topla buluştu (17'ye karşı 13). Ancak bu dokunuşlar, Osimhen gibi havadan ve karadan fiziki üstünlük kuran bir profil olmadığı için skora dönüşmedi.

#7
Foto - Ceza sahasına 57 kez girmesine rağmen ürettiği 1.02 xG ile sınıfta kaldılar: Neredesin Osimhen nerede!

Galatasaray maç boyunca açtığı ortalarda sadece başarı oranı (3/21) sağlayabildi. Osimhen’in hava hakimiyeti ve ceza sahası içi koşuları olmayınca kenar ortaları rakip savunma tarafından kolayca uzaklaştırıldı.

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