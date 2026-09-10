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Spor
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0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

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0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

Galatasaraylıların çok büyük umutlar bağladığı Sane'nin performansı yine taraftarı şaşırttı.

#1
Foto - 0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

Leroy Sane'nin Benfica deplasmanındaki vurdumduymaz ve verimsiz görüntüsü, kulübede Okan Buruk'un, tribünlerde de Galatasaray taraftarının sabrını taşırırken; Lizbon'daki performansıyla adeta 'İstanbul macerasını kafamda bitirdim' mesajı verdi.

#2
Foto - 0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok... Sanki bedeni İstanbul'da, ruhu ABD'de. Alman oyuncu Sporting karşısında kötü oynamanın kitabını yazdı. Okan Buruk kendisine neden 58 dakika dayandı bilinmez ama Leroy Sane devre arasında ayrılmak için Sporting maçından başlayarak adeta bilet aramaya başladı.

#3
Foto - 0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

Hücumda Sıfır Çekti: Klasına yakışmayacak şekilde maçı 0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut ile tamamladı. Üstüne üstlük bulduğu tek net fırsatta 1 büyük şansı cömertçe harcadı (0.2 xG). Top Kayıpları Çıldırttı: Sahada kaldığı sürede 40 kez topla buluşan Alman kanat, 10 top kaybı yaptı ve 3 kez başarısız top kontrolüyle atakları ezdi.

#4
Foto - 0 asist, 0 kilit pas ve 0 isabetli şut... Leroy Sane'nin yüzü de gülmüyor, keyfi de yok...

Çalım Becerisini Kaybetti: Bire birde rakibini eksiltmekte zorlanan yetenekli isim, denediği 4 top sürmenin sadece 1'inde başarı sağlayabildi. Üretkenlikten Uzak Kaldı: Rakip yarı sahada pas isabeti ? gibi görünse de bu pasların hiçbiri tehlike yaratmadı; ürettiği asist beklentisi 0.04 xA seviyesinde çakılı kaldı.

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