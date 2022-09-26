2022-09-26 17:28:26 Siirt’in tarihi bakırcılar çarşısında artık büyük bir suskunluk hâkim
Bir dönem çekiç seslerinin yoğun olarak duyulduğu tarihi Bakırcılar Çarşısında, teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon ürünlere olan taleplerin artması nedeniyle bakırcılık mesleği bitme noktasına geldi. Siirt’te 3’üncü kuşak dededen kalma kalaycılık mesleğini 65 yıldır sürdüren 73 yaşındaki Rıdvan Bakır, ilerlemiş yaşına rağmen ilk günkü aşkla, gelişen teknoloji ile birlikte mesleği unutulmaya yüz tutmuş olsa da 15 metrekarelik atölyesinde mesleğini sürdürmeye devam ediyor.