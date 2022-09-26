Siirt’in tarihi bakırcılar çarşısında artık büyük bir suskunluk hâkim

“Bu mesleği ancak öldükten sonra bırakırım” Rıdvan Bakır Tam 65 yıldır babası ve ağabeylerinden öğrendiği mesleği sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Bakır, “Bakırcılık mesleğini babam ve ağabeylerimden öğrendim ve ilk çırak olarak başladım. Halen de bu mesleği sürdürüyorum. Bu mesleği ancak öldükten sonra bırakırım. Bir oğlum var, o da öğretmen oldu. Kızları da evlendirdim, ben ölünce de bu bakırcılık ölecek. Emekliyim, ev de dükkân da bana ait. Allah’a şükürler olsun ki geçinip gidiyorum. Eskisen perde pilav, kazanlar, kalay her türlü işi yapıyordum, şimdi ise kazanları hazır getiriyoruz. Çocuğum öğretmen olduktan sonra bana mesleği öğretmemi istedi ama çekirdekten bu işi öğrenmesi gerekiyor, yoksa usta olamaz. Yaş geçtikten sonra ona ne öğretebilirim ki? Bu el işidir makine işi değil ki ona öğreteyim.” dedi.