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Yaşam
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Sığırcıkların dansı mest etti

2024-02-27 11:23:48
Sığırcıkların dansı mest etti

Bursa’da bulunan Ulubat gölü kıyısında sığırcıkların dansı objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor.

#3
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı.

#4
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

#5
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

#6
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

#7
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

#8
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

#9
Foto - Sığırcıkların dansı mest etti

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