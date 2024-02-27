2024-02-27 11:23:48 Sığırcıkların dansı mest etti
Bursa’da bulunan Ulubat gölü kıyısında sığırcıkların dansı objektiflere yansıdı.
Buralarda yaşayanların başına talih kuşu kondu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu: 82 ile başlayıp 106'ya kadar....
Bursa’da bulunan Ulubat gölü kıyısında sığırcıkların dansı objektiflere yansıdı.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü, göç dönemlerinde yüzlerce türden on binlerce göçmen kuşun önemli durakları arasında yer alıyor.
Kış aylarını sürüler halinde geçiren sığırcıklar da Uluabat Gölü çevresinde sıklıkla görülüyor.
Sığırcıkların göl çevresinde sürüler halinde uçarken yaptıkları hareketler Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in objektifine takıldı.
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