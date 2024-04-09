Şifa saçan otun vücutta iyi gelmediği yer yok

• Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak, çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar. • Yüksek lif oranı ile sindirim sistemini destekler ve sindirim sağlığını iyileştirir. • Düşük kalori ve yağ içeriği ile yüksek lif oranı, kilo kontrolüne yardımcı olur. • Bol miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.