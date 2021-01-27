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Hayat-Aktüel
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Şiddetli rüzgar okulun çatısını böyle uçurdu!

2021-01-27 14:34:20
Şiddetli rüzgar okulun çatısını böyle uçurdu!

Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

#1
Foto - Arıt köyünde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Arıt köyünde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısı uçarken, okul bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi.

Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısı uçarken, okul bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi.

#3
Foto - Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

#4
Foto - Belediye hoparlöründen bölgede fırtına beklendiği anonsu yapılırken, vatandaşların soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Belediye hoparlöründen bölgede fırtına beklendiği anonsu yapılırken, vatandaşların soba zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

#5
Foto - İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

#6
Foto - İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

#7
Foto - İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

#8
Foto - İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

#9
Foto - İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

İşte şiddetli rüzgarın geri bıraktıkları...

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