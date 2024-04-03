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Yaşam
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Sıcaklıklarla birlikte artan karıncalar evinizi istila etmeden bu yöntemi deneyin! Bir kaşık dökünce cin çarpmışa dönüyorlar

2024-04-03 11:02:00
Sıcaklıklarla birlikte artan karıncalar evinizi istila etmeden bu yöntemi deneyin! Bir kaşık dökünce cin çarpmışa dönüyorlar

Havalar ısınmaya başlayınca ortaya çıkan karıncalar insanların en çok şikayet ettiği problemler arasında yer alıyor. Evin her yerini istila eden, dolapların içine giren, yemekleri karıştıran bu karıncalardan kurtulmak çok basit. Sadece bir kaşıkla her şeyi çözeceksiniz. İşte detaylar… Bazı evlerden karıncalar eksik olmazken bazı evlerde ise mevsime göre karınca artışı görünür. Birçok kişi ise evini karıncalardan nasıl koruyacağını merak ediyor. Genellikle yiyecek bulma ve yuva arama isteğinden dolayı evlere gelen karıncalar çok basit yöntemlerle evden uzaklaştırılabilir. Peki, evin içine karınca gelmesine engellemenin en basit yolları nelerdir? Gelin beraber bakalım…

#1
Foto - Sıcaklıklarla birlikte artan karıncalar evinizi istila etmeden bu yöntemi deneyin! Bir kaşık dökünce cin çarpmışa dönüyorlar

Karıncaların en nefret ettiği kokulardan biri tarçın kokusudur. Bunun için pencere raylarına ya da kapı kenarlarına tarçın dökmek karıncaların giriş noktasını engelleyecektir. Öğütülmüş tarçını haşerelerin girebileceği yerlere sertleştirmek onların girmesini engeller.

#2
Foto - Sıcaklıklarla birlikte artan karıncalar evinizi istila etmeden bu yöntemi deneyin! Bir kaşık dökünce cin çarpmışa dönüyorlar

Karıncaların kokusundan nefret ettiği bir diğer ürün ise beyaz sirkedir. Bunun nedeni ise sirkenin karıncalar arasında iletişim kopukluğu 10'a çıkart neden olmasıdır. Bu kapsamda karıncaları uzaklaştırmak için bir sprey şişesine yarı yarıya olacak şekilde beyaz sirke ve su karışımı yaparak dolaplara, raflara, kapı girişlerine ya da haşerelerin girebileceği her noktaya bu karışımı sıkabilirsiniz.

#3
Foto - Sıcaklıklarla birlikte artan karıncalar evinizi istila etmeden bu yöntemi deneyin! Bir kaşık dökünce cin çarpmışa dönüyorlar

Limon kokusu karıncaları ciddi derecede rahatsız etmektedir. Dolayısıyla evinizi karıncalardan korumak için limon kullanabilirsiniz. Bunun için limonu sıkarak ya da limon kabuklarını küçük çatlaklar, yarıklar, döşeme tahtaları veya pencere pervazları yerleştirerek önlem alabilirsiniz.

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