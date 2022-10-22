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Yaşam
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Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

2022-10-22 11:46:53
Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

Kapadokya'da doğal ve tarihi oluşumların yer aldığı vadiler üzerinde süzülerek turistlere eşsiz güzellikleri kuşbakışı görme fırsatı sunan sıcak hava balonlarının pilotları uzun bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'in Kavak beldesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kaza dolayısıyla gündeme gelen pilot eğitimleri, bu konuda uzmanlaşan özel eğitim merkezlerince gerçekleştiriliyor. Pratik ve teorik eğitimlerle sınavlar ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) denetiminde yapılıyor.

#1
Foto - Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

Teorik ve pratik eğitimler 3 ay sürüyor ancak hava hukuku, meteoroloji, uçuş performans ve planlama başta olmak üzere 13 farklı branş dersi alan pilot adaylarının, sınavda başarısız oldukları dersleri tekrar etmesi gerekiyor. Acil durum dersinin sınavında ise tam puan alamayan adaylar, başarısız kabul ediliyor ve lisans alamıyor. Sınavda başarılı olarak lisans alan pilotların da ticari uçuş yapabilmek için öğretmen pilotlar eşliğinde 300 saat eğitim ve tecrübe uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor. Dünyada sıcak hava balonculuk faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı merkez olarak bilinen Kapadokya'da, mevsim koşullarından dolayı yılda ortama 250 gün balon uçuşu yapılabildiği göz önüne alındığında, adayların bir yıldan daha uzun süre eğitim uçuşuna katılım sağlaması gerekiyor.

#2
Foto - Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

Lisansını alıp, gerekli uçuş saatini tamamlayan pilotlar, SHGM tarafından iki yılda bir seviye kontrol sınavlarına tabi tutuluyor. Lisanslı pilotlar sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamadığında uçuş hakları durdurulup, yeniden eğitim almaya yönlendiriliyor. Sıcak hava balon turlarında pilotlar, turistlere eşsiz bir manzara sunarken, çevresindeki balonlar ve kendilerini araçla karadan takip eden yer ekibiyle telsizle irtibat halinde uçuş güvenliğini sağlıyor. Balonda, pilotun yanında bir de çevre ve sepet içi kontrolüne destek olmak amacıyla gözlemci pilot görev yapıyor. Her balonda bulunması zorunlu olan GPS cihazları, hız ve yönü anlık kaydediyor. Ortalama bir saat süren turun ardından, pilotun belirlediği düz bir alana iniş yapılıyor. Güvenli inişin ardından balonun havada kaldığı süreçte kaydedilen veriler SHGM yetkililerine iletiliyor.

#3
Foto - Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

Yetkililer, uçuş rotası dışına çıktığı veya bir sorun yaşadığı tespit edilen pilotlar ile firmaya para cezası, lisans askıya alma ve lisans iptali gibi cezalar verebiliyor. Kapadokya’daki balon pilotlarının maaşları tecrübe edindiği uçuş saati baz alınarak belirleniyor. Ortalama bin saat uçuş tecrübesi olan pilotlar 20- 30 bin lira arasında maaş alabiliyor. Pilot lisanslarının uluslararası geçerliliği olduğu için Türk pilotlar başka ülkelerde görev yapabildiği gibi Türkiye’de de yabancı pilotlar çalışabiliyor. Kapadokya’da ise 350'den fazla Türk ve 14 yabancı pilot görev yapıyor.

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