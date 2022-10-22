Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart

Teorik ve pratik eğitimler 3 ay sürüyor ancak hava hukuku, meteoroloji, uçuş performans ve planlama başta olmak üzere 13 farklı branş dersi alan pilot adaylarının, sınavda başarısız oldukları dersleri tekrar etmesi gerekiyor. Acil durum dersinin sınavında ise tam puan alamayan adaylar, başarısız kabul ediliyor ve lisans alamıyor. Sınavda başarılı olarak lisans alan pilotların da ticari uçuş yapabilmek için öğretmen pilotlar eşliğinde 300 saat eğitim ve tecrübe uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor. Dünyada sıcak hava balonculuk faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı merkez olarak bilinen Kapadokya'da, mevsim koşullarından dolayı yılda ortama 250 gün balon uçuşu yapılabildiği göz önüne alındığında, adayların bir yıldan daha uzun süre eğitim uçuşuna katılım sağlaması gerekiyor.