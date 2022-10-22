2022-10-22 11:46:53 Sıcak hava balonu pilotlarına yeni şart
Kapadokya'da doğal ve tarihi oluşumların yer aldığı vadiler üzerinde süzülerek turistlere eşsiz güzellikleri kuşbakışı görme fırsatı sunan sıcak hava balonlarının pilotları uzun bir eğitim sürecinin ardından göreve başlayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'in Kavak beldesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu meydana gelen kaza dolayısıyla gündeme gelen pilot eğitimleri, bu konuda uzmanlaşan özel eğitim merkezlerince gerçekleştiriliyor. Pratik ve teorik eğitimlerle sınavlar ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) denetiminde yapılıyor.