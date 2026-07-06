Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı. Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.