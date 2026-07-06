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Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

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Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan, Ukrayna'daki SOCAR tesisine yönelik saldırı nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

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Foto - Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) ait akaryakıt istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini duyurdu.

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Foto - Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, görüşmede 5 Temmuz akşamı Mıkolayiv bölgesindeki SOCAR akaryakıt istasyonunun İHA saldırısına uğraması nedeniyle Büyükelçi Yevdokimov'a Azerbaycan'ın itirazı iletilirken, olayla ilgili diplomatik nota takdim edildi.

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Foto - Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Bunun ilk olay olmadığı kaydedilen açıklamada, daha önce de Ukrayna'da SOCAR'a ait doğal gaz dağıtım kompresör istasyonu ile Odessa'daki petrol deposunun askeri saldırılara ve savaşın yıkıcı etkilerine maruz kaldığı, bu olaylarda önemli maddi zarar meydana geldiği ve şirket çalışanlarının yaralandığı hatırlatıldı. Defalarca yapılan uyarılara rağmen benzer saldırıların devam etmesinin, bunların kasıtlı olarak gerçekleştirildiğine işaret ettiği belirtilerek, Kiev'deki Azerbaycan Büyükelçiliği ile Harkiv'deki Fahri Konsolosluk binasının da çeşitli hava saldırılarında zarar gördüğü kaydedildi.

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Foto - Gerilim tırmanıyor! Saldırının hemen ardından Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Yevdokimov'la yapılan görüşmede, Viyana Sözleşmeleri uyarınca diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklere titizlikle uyulmasının önemine dikkati çekildi. Rusya'dan söz konusu olayların tamamının kapsamlı şekilde soruşturulması, yaşananlarla ilgili Azerbaycan tarafına gerekli açıklamanın yapılması ve sivil tesisler ile diplomatik temsilciliklerin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi istendi.

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Yorumlar

Dertli

Ukrayna Rusyanin petrol ve dogalgaz tesislerini vurdu, Rusya da aynısını yapıyor...
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