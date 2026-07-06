Kırkpınar başpehlivanı Taş mutluluktan uçuyor: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek başpehlivanlık unvanını kazanan Erkan Taş, Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından bando ve davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılanan Taş, er meydanına adım attığı ilk günden beri kurduğu çocukluk hayalini gerçekleştirmenin ve hak ettiği altın kemere kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti.