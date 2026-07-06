Kırkpınar başpehlivanı Taş mutluluktan uçuyor: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Başpehlivan Taş da başpehlivanlık ve altın kemerin uzun yıllardır en büyük hedefi olduğunu belirterek, "Biz bu sahaya geldiğimiz ilk günden beri başpehlivanlık hayalimiz vardı. Daha sonra altın kemer hedefimiz vardı. Hedeflere uzak olduğunda insanın pek inanası gelmiyor ama hedeflere yaklaştıkça inancımız da arttı." dedi. Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını, bundan sonraki süreçte de başarılarını sürdürmek için çalışacağını ifade etti.