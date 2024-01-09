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Hayat-Aktüel
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Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

2024-01-09 10:56:49
Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Ardahan'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler kaydedildi.

#1
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Kentte son 2 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri ve Çıldır Gölü'nün yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu.

#2
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü şehirde, Çıldır Gölü ve Kura Nehri başta olmak üzere dere ve göletlerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

#4
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Bazı vatandaşlar, Çıldır Gölü'nde oluşan kalın buz tabakasının yüzeyinde atlı kızakla gezinti ve yürüyüş yaptı.

#5
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Kura Nehri'nin yüzeyinde de kalın buz tabakası oluştu.

#6
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Nehrin bungalovlar mevkisinde su akışının altında kalan kayalar buzla kaplandı.

#7
Foto - Sibirya değil Türkiye! Dere ve göller buz tuttu

Ardahan'da son 2 gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinde kalın buz tabakası oluştu.

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