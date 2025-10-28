Haber Merkezi Giriş Tarihi: SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 22 ildeki taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
ABD ortalık karıştı! Trump, 3. dönem başkan adayı oluyor: Yeşil ışık yaktı! Bu karar tartışmaları alevlendirdi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 22 ildeki taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerinde bulunan gayrimenkuller satışa sunuldu.
Gayrimenkullerin satış ihalesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23