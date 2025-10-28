  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 22 ildeki taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

2
#1
Foto - SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerinde bulunan gayrimenkuller satışa sunuldu.

#2
Foto - SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor

Gayrimenkullerin satış ihalesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

#3
Foto - SGK'dan flaş karar! Satışa çıkarılıyor

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Devlet alacağını almalıdır, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır.

Emekli

Siz renginden alamayin yandasain borcunu silin sonra malları peşkeş çekin hükümet gideceni anladı . en son 2023 idi. ondan önce 2018de gideceğini anlamıştı. 2015'te zaten gitmişti. 2011'de bitmişti. 2007'de asla gelemezdi. tüh ya. adam kazandı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı
Dünya

Dev köklü İnşaat firması iflas etti: Sektörü sarsan küresel borç krizi sinyali derinleşiyor! Kriz patladı

Borç konusundaki mevcut kayıtsızlık, hükümetlerin gelecekteki ekonomik krizlere karşı çok daha savunmasız hale gelmesinin sinyali olarak yor..
Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam
Gündem

Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam

Bir dinî nikah esnasında yaşanan beklenmedik diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Hoca, gelinin talebini duyunca bir kez daha sordu ama, ald..
Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!
Gündem

Gürsel Tekin: CHP’de beni asıl engelleyen Ekrem İmamoğlu’dur! 40 güne kadar yeni şeyler olacak!

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan kayyım Gürsel Tekin Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında önemli açıkla..
Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...
Dünya

Hatemi de Pezeşkiyan'ı onayladı! Biz başka hayallerin peşinden giderken Türkiye...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan onaylayan ifadeler kullandı. Hatemi "Türkiye'nin petrolü yok..
Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu
Gündem

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

İşadamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Rojin Kabaiş cinayetinin katil veya katillerini yakalatana 10 milyon değerinde daire hediye edeceğini açıkladı. Ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23