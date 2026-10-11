Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak
Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki bağımsızlık vizyonunu zirveye taşıyacak devasa bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki bağımsızlık vizyonunu zirveye taşıyacak devasa bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Roketsan tarafından geliştirilen ve ülkenin kendi uydularını uzaya fırlatmasını sağlayacak olan ŞİMŞEK-2 fırlatma aracı, küresel uzay ligindeki tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki uyduları taşıma kapasitesine sahip olacak bu dev sistem, yüklerini Dünya'yı gözlemleyen uydular için hayati önem taşıyan 700 kilometrenin üzerindeki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye (SSO) hatasız bir şekilde yerleştirecek.
Kabaca 13-14 katlı bir apartman yüksekliğine denk gelen 40 metrelik boyutuyla dikkat çeken roket, iki kademeli ve sıvı yakıtlı motor sistemi sayesinde itki gücünü en hassas düzeyde kontrol edecek.
Şimşek-1 projesinin 2027 yılındaki ilk testinin ardından geliştirme süreçleri tamamlanacak olan ŞİMŞEK-2'nin, 2030'ların başlarında operasyonel hale gelmesi planlanıyor.
Bu stratejik hamle, Türkiye'nin uzay yolculuğunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak ülkeyi bu alanda söz sahibi olan küresel bir güç haline getirecek.
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