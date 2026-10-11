  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı “Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var” deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi Kapadokya'da karanlığı aydınlatan anlamlı destek! Işıklar bu kez Mazlum Gazze için yandı! O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir Siyonist basında dikkat çeken yeni kanlı plan deşifre oldu! Katil Netanyahu ile zorba Trump’ın İran pazarlığı Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu Türkiye’de sadece tek bir ilçede yetişiyor! Kışın 6 ay boyunca bozulmuyor: Şekli ve aromasıyla dünyada eşi benzeri yok
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Türkiye, uzay teknolojileri alanındaki bağımsızlık vizyonunu zirveye taşıyacak devasa bir projeyi daha hayata geçiriyor.

#1
Foto - Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Roketsan tarafından geliştirilen ve ülkenin kendi uydularını uzaya fırlatmasını sağlayacak olan ŞİMŞEK-2 fırlatma aracı, küresel uzay ligindeki tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki uyduları taşıma kapasitesine sahip olacak bu dev sistem, yüklerini Dünya'yı gözlemleyen uydular için hayati önem taşıyan 700 kilometrenin üzerindeki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye (SSO) hatasız bir şekilde yerleştirecek.

#3
Foto - Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Kabaca 13-14 katlı bir apartman yüksekliğine denk gelen 40 metrelik boyutuyla dikkat çeken roket, iki kademeli ve sıvı yakıtlı motor sistemi sayesinde itki gücünü en hassas düzeyde kontrol edecek.

#4
Foto - Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Şimşek-1 projesinin 2027 yılındaki ilk testinin ardından geliştirme süreçleri tamamlanacak olan ŞİMŞEK-2'nin, 2030'ların başlarında operasyonel hale gelmesi planlanıyor.

#5
Foto - Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak

Bu stratejik hamle, Türkiye'nin uzay yolculuğunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak ülkeyi bu alanda söz sahibi olan küresel bir güç haline getirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı
Gündem

Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Kocaeli’de toplu ulaşımın önemli araçlarından Akçaray tramvay hattı, 8 Ekim’de 85 bin 546 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında tarihi reko..
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve..
Trump'tan İran iddiası
Dünya

Trump'tan İran iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini sona erdirdiklerini savundu.

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi!
Gündem

Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği kritik Riva toplantısında ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor

İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın köklü ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23