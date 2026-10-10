  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan’dan 'Sahtekârın İkinci Hayatı' değerlendirmesi İsrail ve Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu! Türk askerini hedef alan provokasyona sert tokat Doç. Dr. Karataş: Mekke Paktı, Müslüman ülkeler arasında daha geniş bir birliğin çekirdeği olabilir Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar Tarih belli oldu! Öğrencilere 9 günlük tatil Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor! Fethi Gemuhluoğlu Memleketi Arapgir’de Anıldı Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i rezil kepaze etti: “Ganimet gözüyle baktı” Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Çankırı’nın meşhur kaya tuzu üzerinde cezvelerle pişirilen Türk kahvesi, kendine özgü kıvamı ve farklı lezzetiyle kahveseverlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Kaya tuzuyla meşhur Çankırı'da, kahveler de tuzla pişirilir. Genellikle kız isteme merasimlerinde bilinen tuz ile kahve birleşimi, Çankırı'da lezzeti arttırmak için bir araya geliyor.

#2
Foto - Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Çankırı'daki bir işletmeci, kumda pişirilen kahveye rakip olması için Türk kahvesini tuz üzerindeki cezvede pişiriyor. İşletmeci ısınan tuzun üzerine yerleştirilen cezvede yapılan Türk kahvesinin daha yoğun kıvamlı ve lezzetli olduğunu söyledi.

#3
Foto - Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

"Ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır" Kahveyi değirmende öğüttükleri tuzun üzerinde pişirdiklerini söyleyen Şahin Harmancı, "Değirmende öğütülen ve tuzda pişen Türk kahvesi, asırlardır bu topraklarda var olan tuzun kültürel bir mirasa dönüşmüş halidir. Çankırı için tuz, sadece bir lezzet unsuru olmaktan ziyade kültürel bir mirasın simgesini temsil eder.

#4
Foto - Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Bölgede 9 milyon yıl öncesine dayanan bu tuz, günümüzde kültürün ve mirasın bir sembolü olarak Türk kahvesine eşlik etmektedir. Bu yöntemle Türk kahvesi kumda değil, doğrudan tuzun içinde pişirilmektedir. Kahvenin 400 yıllık tarihi bir değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesi, ona çok daha lezzetli ve sağlıklı bir aroma kazandırmaktadır. Tuzda pişen kahve, kuma kıyasla daha yavaş ve ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır

#5
Foto - Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Tıpkı közde pişen kahvelerde olduğu gibi, tuz cezvenin etrafını tamamen sararak kahvenin ağır bir kıvamda, bol köpüklü ve zengin bir lezzetle pişmesini sağlamaktadır. Tuzda kahve yöntemi hem Çankırı'da hem de Türkiye genelinde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden Çankırı'ya gelen turistler, bu kahveyi denemek için mutlaka ziyaret etmektedir. İnsanlar, Çankırı Kalesi'nin mis kokulu atmosferinde bu kahveyi içmek için geliyorlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı
Gündem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlilerine örnek olma çağrısı yaptı. Aydoğdu "Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz..
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı
Gündem

İftira Ahmet hastaneye kaldırıldı

Milletin vekili olarak millet yararına tek bir işi bile yokken Meclis’teki tüm vaktini bakanlara ve AK Parti’li isimlere iftira etmekle geçi..
Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Gündem

Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23