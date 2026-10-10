Kumda pişen kahveye rakip çıktı! Çankırı'da kahveyi bakın nasıl pişiriyorlar

Bölgede 9 milyon yıl öncesine dayanan bu tuz, günümüzde kültürün ve mirasın bir sembolü olarak Türk kahvesine eşlik etmektedir. Bu yöntemle Türk kahvesi kumda değil, doğrudan tuzun içinde pişirilmektedir. Kahvenin 400 yıllık tarihi bir değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesi, ona çok daha lezzetli ve sağlıklı bir aroma kazandırmaktadır. Tuzda pişen kahve, kuma kıyasla daha yavaş ve ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır