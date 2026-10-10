Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!
AK Parti eski İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun cinayetinin aydınlatılmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının attığı kritik adımları; “Türk milletimiz adına karar veren yargımız; vatan hainleriyle olan destansı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Adli Tıp Kurumunun içindeki bazı bürokratların çokça direnmesine rağmen; Bakırköy Başsavcılığımız o engelleri kırıp, atarak konunun üzerine gidiyor” ifadeleriyle değerlendirdi.