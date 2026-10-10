Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun, “Bakırköy Başsavcılığımız; dosyadaki tüm şüpheli kişilerin ve tüm şüpheli olayların üzerine kararlılıkla ve cesaretle gidiyor. Tarihin akışını değiştirecek bir cinayet olayını, Adli Tıp Kurumunun içindeki bazı bürokratların çokça direnmesine rağmen; Bakırköy Başsavcılığımız o engelleri kırıp, atarak konunun üzerine gidiyor... Daha önce yapılmayanlar, yapılamayanlar, üzerine gitmeye cesaret dahi edilemeyen konular bu dönemde çözülüyor” açıklamasında bulundu.