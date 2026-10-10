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Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

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Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun cinayetinin aydınlatılmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının attığı kritik adımları; “Türk milletimiz adına karar veren yargımız; vatan hainleriyle olan destansı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Adli Tıp Kurumunun içindeki bazı bürokratların çokça direnmesine rağmen; Bakırköy Başsavcılığımız o engelleri kırıp, atarak konunun üzerine gidiyor” ifadeleriyle değerlendirdi.

#1
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Fatih Süleyman Denizolgun, “Bakırköy Başsavcılığımız, amcamın cinayetinin aydınlatılması için, şüpheli olan Adli Tıp Kurumunun çalışanlarının bulunduğu Adli Tıp Kurumuna müzekkere göndererek; daha önceki raporda yapılan hataların, çelişkilerin düzeltilmesini istedi.”dedi.

#2
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun, “2016'da Adli Tıp Kurumu tarafından eksik ve hatalı olarak yazılan ilk rapordaki çelişkilerin giderilmesi istendi. Amcamın öldürüldüğüne şahit olan, amcam öldürülünceye kadar Beykoz’daki çiftlikte durmaya devam eden seyis Rıfat Kadryrow hakkında; Kırmızı Bülten ile arama kararı çıkartıldı” ifadesini kullandı.

#3
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun, “Bakırköy Başsavcılığımız; dosyadaki tüm şüpheli kişilerin ve tüm şüpheli olayların üzerine kararlılıkla ve cesaretle gidiyor. Tarihin akışını değiştirecek bir cinayet olayını, Adli Tıp Kurumunun içindeki bazı bürokratların çokça direnmesine rağmen; Bakırköy Başsavcılığımız o engelleri kırıp, atarak konunun üzerine gidiyor... Daha önce yapılmayanlar, yapılamayanlar, üzerine gitmeye cesaret dahi edilemeyen konular bu dönemde çözülüyor” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun, “Adalet Bakanlığımızın Faili Meçhul Suçlar Bürosunu kurmasıyla; Güçlü, Azimli, Tecrübeli, Vatan/Millet Sevdalısı Kahraman Başsavcılarımızın ve Savcılarımızın; korunup, kollanması, işlerini baskı altında kalmadan bağımsız bir şekilde yapabilmelerinin önü açılıyor” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

“BU KONU AYNI ZAMANDA DEVLETİMİZİN BİR KONUSUDUR” “Biliyorsunuz; amcamın cinayet dosyası daha önceden hukuksuz şekilde kapatılmıştı” hatırlatmasında bulunan Denizolgun; “HSK'mız tarafından daha önceden amcamın cinayet dosyasını hukuksuz şekilde kapatan savcılar ve yargı mensupları aleyhine de geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. " dedi.

#6
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun; "Amcamın eski bir bakan olmasıyla; bu konu aynı zamanda Devletimizin bir konusudur..." ifadalereni kullandı.

#7
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun; "Bakırköy Başsavcılığımız, dosyada bir soru işareti dahi bırakmayacak şekilde, titizlikle tüm delillerin ve şüphelerin açığa çıkmasını sağlıyor. " açıkladı.

#8
Foto - Denizolgun’dan Adli Tıp’a tepki, yargıya övgü! Bazı bürokratlar dirense de savcılık peşini bırakmıyor!

Denizolgun; "Binaenaleyh; başta Bakırköy Başsavcımız Barış Duman Beyi ve tüm ekip arkadaşlarını, savcılarımızı kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” mesajını verdi." dedi.

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