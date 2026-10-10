Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

İzmir'den gelen İbrahim Erdinç, 76 ülke gezdiğini ancak Mardin'in kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, 10'cu kez kente geldiğini söyledi. Kentin görsel dokusunu ve insanlarının hoşgörüsünü sevdiğini anlatan Erdinç, "Herkes güler yüzlü, ilgili. Büyük şehirlerde her gün kavga görüyorum ama burada öyle bir şey görmüyorum. Mutlaka gelip görsünler. Alışveriş olarak ben her geldiğimde bıttım sabunu alıyorum. Mardin'de bunu keşfettiğimden beri bu sabunu kullanıyorum" şeklinde konuştu.