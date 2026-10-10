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Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

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Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

“Terörsüz Türkiye” süreciyle güçlenen huzur ve güven ortamı, Güneydoğu Anadolu’nun turizm gözdesi Mardin’de sonbahar turizmine canlılık katıyor.

#1
Foto - Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

Tarihi taş evleri, dar sokakları ve hoşgörü kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kentte, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte rezervasyonlar yeniden artışa geçti. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Seçkin Acar, bu yıl turizmde oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. İnsanların deniz tatillerini tamamladıktan sonra rotayı Mardin'e çevirdiğini belirten Acar, kentteki huzur ortamına dikkat çekti.

#2
Foto - Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

Bu yıl gayet iyi gidildiğini belirten Acar, "İnsanlar tatillerini, deniz tatillerini bitirdikten sonra çocuklarını okullara kaydetti ve artık Mardin'i konuşmaya başladı. Yavaş yavaş rezervasyonlarımız geliyor. Kesinlikle her şeyden önce güvenlik. Mardin çok huzurlu bir yer. Asayiş olaylarının neredeyse hiç olmadığı yerlerden biri ve bu verilerle ortada. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda sağlanan huzur iklimi buradaki talebi inanılmaz derecede artırdı. Bunun grafiklerini de çok net görüyoruz" dedi.

#3
Foto - Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

Acar, sadece yerli değil, yabancı turist sayısında da ciddi artış olduğunu kaydederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde B2B görüşmeleri ve çalıştaylar düzenlediklerini, birçok ülkeden acenteyi Mardin'de ağırladıklarını ifade etti. Kentte deneyim turizminin geliştirilmesi gerektiğini belirten Acar, "Misafirlerimizin burada daha fazla zaman geçirebileceği yeni alanlar oluşturmamız gerekiyor. Talebimiz yoğun. Ulaşım konusunda da beklentimiz var. Ulaşılamayan bir kente kimse gidemez. Mardin'e uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının revize edilmesi lazım" diye konuştu.

#4
Foto - Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

İzmir'den gelen İbrahim Erdinç, 76 ülke gezdiğini ancak Mardin'in kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, 10'cu kez kente geldiğini söyledi. Kentin görsel dokusunu ve insanlarının hoşgörüsünü sevdiğini anlatan Erdinç, "Herkes güler yüzlü, ilgili. Büyük şehirlerde her gün kavga görüyorum ama burada öyle bir şey görmüyorum. Mutlaka gelip görsünler. Alışveriş olarak ben her geldiğimde bıttım sabunu alıyorum. Mardin'de bunu keşfettiğimden beri bu sabunu kullanıyorum" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Mardin’e bahar geldi: Terör belasından turizm cennetine

Ankara'dan gelen Atilla Uğur ise "Mardin'e aşığız. Otantikliği mi, gecesi gündüzü mü bilmiyorum ama çok seviyorum. İnsanlarını, evlerini, tarihi yerleri seviyorum. Bu beşinci gelişimiz." ifadesini kullandı. Habibe Uğur da Mardin'in havasını solumak için her yıl geldiklerini belirterek, "Mardin gerçekten çok güzel. Midyat çok güzel. İnsanları, ambiyansı, yemekleri hepsi çok güzel. Herkesin görmesi gerekiyor. Buranın yemekleri çok güzel. Her geldiğimizde buradan duyarak gidiyoruz" dedi.

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