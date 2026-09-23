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Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

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Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta düzenlenen bir panelde ABD Başkanı Donald Trump ile daha önce Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir anekdot paylaştı.

#2
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Şara, Atlantic Council bünyesindeki Suriye Projesi tarafından düzenlenen ve eski ABD yetkilisi Brett McGurk'un yönettiği oturumda konuştu.

#3
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Şara, Trump'ın görüşme sırasında Golan Tepeleri'nin siyonist rejimin egemenliğinde olduğunu gündeme getirdiğini belirterek buna esprili bir karşılık verdiğini anlattı.

#4
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Şara, Trump'a, "Neden New Jersey'yi israillilere vermiyorsun? Sen Golan'a sahip değilsin ki onu veresin ama New Jersey senin." dediğini aktardı. Şara, New Jersey'nin Demokratların yoğun olduğu bir eyalet olduğuna ve Trump'a oy vermediğine ilişkin espri yaptığını da belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, söz konusu esprinin ardından asıl mesajının siyasi bir ilkeye dayandığını vurguladı.

#5
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Şara, "Şakayı bir kenara bırakırsak, Golan halkına aittir. Dolayısıyla ne Suriye Cumhurbaşkanının ne ABD Başkanının ne de başka birinin onu başkasına bırakma veya devretme hakkı vardır." ifadelerini kullandı. Şara'nın açıklamaları, Suriye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Özellikle New Jersey göndermesi üzerinden yapılan paylaşımlarda, Trump'la görüşmesinde Golan Tepeleri konusunda verdiği yanıt tartışıldı.

#6
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Şara'nın konuşmasında ayrıca Golan Tepeleri'nin statüsünün herhangi bir siyasi makamın tek taraflı kararıyla değiştirilemeyeceği yönündeki yaklaşımı öne çıktı.

#7
Foto - Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında siyonist rejim tarafından işgal edildi. Siyonist rejim 1981'de bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etti ancak bu adım Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise 2019'da Golan Tepeleri üzerindeki siyonist rejim egemenliğini tanıyan bildiriyi imzalamıştı.

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