Ahmed El Şara Trump'ın yüzüne söyledi: Neden New Jersey'yi vermiyorsun?

Şara, Trump'a, "Neden New Jersey'yi israillilere vermiyorsun? Sen Golan'a sahip değilsin ki onu veresin ama New Jersey senin." dediğini aktardı. Şara, New Jersey'nin Demokratların yoğun olduğu bir eyalet olduğuna ve Trump'a oy vermediğine ilişkin espri yaptığını da belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, söz konusu esprinin ardından asıl mesajının siyasi bir ilkeye dayandığını vurguladı.