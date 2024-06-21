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Doğa
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Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

2024-06-21 10:18:58
Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

#1
Foto - Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Ayrıca Seyhan Nehri'nde, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü. Temizlik çağrısı yapıldı 9 günlük bayram tatili nedeniyle Seyhan Nehri çevresini gezmeye gelen vatandaşlar yosun nedeniyle yeşile bürünen nehirde kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, temizlik yapılması noktasında çağrıda bulundu. “İnsanoğlu her yerde kendisini belli ediyor” İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cevat Rüyan isimli vatandaş, “Manzara güzel fakat su yok. Su olsaydı daha iyi olurdu.

#2
Foto - Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

Seyhan Nehri'nin temiz olmasını isterdik. İnsanoğlu her yerde kendisini belli ediyor. Su olduğu zaman bu görüntüler belli olmuyor ama temizlik yapılırsa daha iyi olur. Her türlü buraya temizlik şart” dedi. Tarihi Taşköprü üzerinden geçerken kötü koku nedeniyle duyduğu rahatsızlığı belirten Muhittin Kaya, “Burası son 1-2 yıldır köprü inşaatı nedeniyle böyle. Çevremize iyi temiz bakmalıyız.

#3
Foto - Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

Karnaval ve festival olduğu zamanlarda su veriliyor ancak normal zamanda böyle yosun tutuyor buralar. Burası manevi bir yer. Bu nehir Adana'nın marka değerini artırıyor ancak bu görüntü marka değerini düşürüyor. Seyhan Nehri'nin daha temiz ve bakımlı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

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