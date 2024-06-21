Seyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti, kötü koku kenti kapladı

Seyhan Nehri'nin temiz olmasını isterdik. İnsanoğlu her yerde kendisini belli ediyor. Su olduğu zaman bu görüntüler belli olmuyor ama temizlik yapılırsa daha iyi olur. Her türlü buraya temizlik şart” dedi. Tarihi Taşköprü üzerinden geçerken kötü koku nedeniyle duyduğu rahatsızlığı belirten Muhittin Kaya, “Burası son 1-2 yıldır köprü inşaatı nedeniyle böyle. Çevremize iyi temiz bakmalıyız.