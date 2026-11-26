Özgür Özel, “Belediyelerin sosyal belediyecilik olarak, hangi belediye olursa olsun, üreticinin ürününü alıp yoksula dağıtması doğru bir iş. Ama burada yapılan yanlış ne? Belediye ticarete kalkışıyor. Belediye sosyal yardım yapacak, yoksula verecek. Suriye'den ucuz zeytinyağı alıp gelip burada zeytinyağı ticareti yapma. O zeytinyağını yine alıyorsan al, burada yoksullara bedava ver ama piyasayı bozma. Çünkü Gaziantep'te fıstık sadece fıstık üreticisinin değil, kentin bütün bir ekonomisine katkı yapan, kentin bütün ekonomisini oluşturan şey fıstığın fiyatı. Şimdi bu hükumet 25 yıldır yönetiyor. Bir sistem getirdiler, garanti sistemi. Yurt dışından parayı bulup buraya gelene diyorlar ki hem de ülkenin parasını kullanmadık falan diye kandırıyorlar ilk başta, 5 kuruş ödemeden yaptık. Ne yaptırıyor? Otoban yaptırıyor. Ne yaptırıyor? Şehir hastanesi yaptırıyor. Ne yaptırıyor? Havaalanı yaptırıyor, tünel yaptırıyor. Eyvallah. Sonra o tünelin 25-30 yıllık gelirini ona veriyor. Normalde 4 yıllık geliriyle havaalanı bizim olacak, 30 yıl yabancıya para ödüyoruz. Bir kere burada bir zararı var. Bir de diyor ki havaalanına uçak inmez, yolcu gelmezse uçak garantisi, yolcu garantisi benden. Yoldan araba geçmezse geçmiş gibi parası benden. Köprüden geçmezse geçiş garantisi benden diyor. Ve bunlar hesabını kitabını yapıp 1'e 5 para kazanıyorlar. Her şeye garanti veriyorlar. Neye garanti yok? Çiftçiye geçim garantisi yok” diye konuştu.