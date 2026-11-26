Çiftçi görünce dayanamıyor: Traktör Özgür yine bol keseden salladı!
Türkiye siyaset tarihine geçen ‘en büyük yalanlardan’ birine imza atarak “CHP’ye oy veren her çiftçiye traktör bedava” palavrasıyla milletin hafızalarına kazınan Özgür Özel, çiftçi gördü mü bol keseden sallamadan duramıyor. Gaziantep’te ziyaret ettiği çiftçilerin karşısında kendini tutamayarak yine bol keseden vaatlerde bulundu. Hatırlanacağı gibi Özel, seçim öncesi sosyal medya hesabından “CHP’ye oy veren çiftçiye traktör bedava” paylaşımında bulunmuş, seçim sonrası ise ‘tabii ki herkese bedava traktör vermeyeceklerini, paylaşımı sadece ilginç olsun diye yaptığını’ söylemişti.