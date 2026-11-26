30 büyükşehir arasında en düşük bedel İzmir'de Kasım 2026 tarihli 30 büyükşehir su ücretleri karşılaştırma tablosunda 10 metreküplük tüketim için Muğla'da 729,50 lira, İstanbul'da 669,10 lira, Bursa'da 626 lira ve Ankara'da 593,60 lira tutar yer alıyor. İzmir'in yeni tarifesiyle 10 metreküplük su ve atık su bedeli vergiler hariç 220 lira olacak. Karşılaştırma tablosunda İzmir bu tutarla en düşük bedelin yer aldığı kent konumunda bulunuyor. "Vatandaşı rahatlatır" İndirimden memnun olduklarını söyleyen vatandaş İbrahim Karakaya, "Türkiye'de en fazla su ücreti ödeyen İzmir'di galiba. İndirim hoşuma gitti. Daha önce de yapabilirlerdi. Bizim daha rahat etmemiz için yapılmış bir düzenleme, teşekkür ederiz. Böyle bir düzenleme vatandaşı da rahatlatır" diye konuştu. İndirim oranının rahatlatıcı seviyede yüksek olduğunu ifade eden Yasin Güder ise "Çok fazla indirim yapılmış. Şimdiye kadar neden indirim yapılmadı? Bizim için güzel bir indirim oldu" açıklamalarına yer verdi.