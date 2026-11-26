Seçim vaadinden yeni tarifeye Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay'ın temel su tüketiminde İzmir'i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu. 10 metreküp su tüketen hanenin cebinde 368 lira kalacak İZSU'nun 30 günlük tüketim üzerinden hazırladığı örnek faturalara göre ayda 10 metreküp (10 bin litre) su tüketen bir konut abonesinin 624,01 lira olan İZSU fatura bedeli yeni tarifeyle 256,01 liraya düşecek. Aynı miktarda su tüketen bir aile ayda 368 lira, tüketimi ve tarife şartları değişmediği takdirde yılda 4 bin 416 lira daha az ödeme yapacak. 20 metreküp tüketen haneye 594 lira tasarruf Ayda 20 metreküp su tüketen bir konut abonesinin 2 bin 77 liralık İZSU faturası bin 483 liraya düşecek. Böylece hanenin aylık su gideri 594 lira azalacak. Konut abonelerinde 11-20 metreküplük tüketim kademesinde 99,83 lira olan su ve atık su birim bedeli 70 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki kademede ise 145 liradan 140 liraya indirilecek.