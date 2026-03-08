“Şerefsizler” çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: -25 Aralık 2025 günü. Azerbaycan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Bakü’den Grozni’ye giderken Aktau’da Rus füzesiyle düşürüldü. 38 yolcu öldü. Üstelik Putin de uçağı Rus hava savunmasının düşürdüğünü kabul etti. Ne ‘şerefsiz’ dendi. Ne ‘Kafanızı koparırız’ diye tehdit savruldu. Şimdi İran ‘füzeyi biz atmadık’ dediği, henüz olay aydınlatılmadığı halde bu öfkenin sebebi ne?