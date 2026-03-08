  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
"Şerefsizler" çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Şerefsizler” çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran’a karşı takındığı sert tutumu eleştirdi.

#1
Foto - "Şerefsizler" çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendirmişti. Aliyev, Azerbaycan ordusuna misilleme talimatı verdiğini açıklayıp "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar" demişti.

#2
Foto - "Şerefsizler" çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

İlham Aliyev’in İran’a yönelik sert çıkışı dikkat çekerken, AK Parti içinden eleştiriler geldi.

#3
Foto - "Şerefsizler" çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

AK Partili Şamil Tayyar, Aliyev’in sözlerinin İsrail’in amaçlarına hizmet edebileceğini savunarak tepki gösterdi.

#4
Foto - "Şerefsizler" çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi

Tayyar, şu ifadeleri kullandı: -25 Aralık 2025 günü. Azerbaycan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Bakü’den Grozni’ye giderken Aktau’da Rus füzesiyle düşürüldü. 38 yolcu öldü. Üstelik Putin de uçağı Rus hava savunmasının düşürdüğünü kabul etti. Ne ‘şerefsiz’ dendi. Ne ‘Kafanızı koparırız’ diye tehdit savruldu. Şimdi İran ‘füzeyi biz atmadık’ dediği, henüz olay aydınlatılmadığı halde bu öfkenin sebebi ne?

