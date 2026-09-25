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Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

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Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

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#1
Foto - Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

Baykar, Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyerin mezun olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

Baykar, söz konusu eğitim faaliyetine ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

#3
Foto - Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

Paylaşımda, "Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Kursiyerlerimizi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Foto - Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı. Bu kapsamda, Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girecek. Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

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