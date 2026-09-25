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Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

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Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya ile yaşanan kritik bir sorunun çözüldüğünü ve TR'ların sınırdan içeri girmeye başladığını açıkladı.

#1
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Yumaklı, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi temasların ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların gıda ve tarım güvenliğine etkileri hakkında soruları yanıtlayan Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdilerin tedariki için farklı ülkelerle görüştüğünü, gıda ihtiyacı bulunan ülkelere sağlayabileceği ürünler konusunda da temas yürüttüğünü anlattı.

#2
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Yumaklı, "Tarım diplomasisi artık bildiğimiz, herkesin kafasında oluşmuş imajıyla klasik bir diplomasi olmaktan çıktı. Ülkelerin gıda arz güvenliği, milli güvenlik meselesi olarak artık gündeminde. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız gerekiyor." dedi. Geçen yıl Çin'e, bugün de Rusya'ya birer günlük ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yumaklı, "Önemli olan burada zaman değil. Önemli olan bunun doğru planlamasını yapıp muhataplarınızla mutabakata varabilmeniz." diye konuştu. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası diplomasideki ağırlığının bu temaslarda kolaylaştırıcı bir etken olduğunun altını çizdi.

#3
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldıktan sonra Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ve beraberindeki heyetle görüştüklerini bildiren Yumaklı, iki ülke arasındaki tarım ve gıda ticaretinde yaşanan sorunları ele aldıklarını söyledi. Görüşülen konuların büyük bölümünde mutabakat sağlandığını belirten Yumaklı, "Şu an sınırda bekleyen domatesler konusu vardı. Bunun çözülmesiyle ilgili mutabakat sağlandı ve girişler başladı." dedi.

#4
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Bitki sağlığı ve karantina işlemleriyle ilgili sorunlarda da iki ülkenin ekiplerinin iletişim içinde hareket etmesi konusunda anlaştıklarına dikkati çeken Yumaklı, bunun, karşılıklı ithalat ve ihracatta ortaya çıkan sorunların ticareti durdurmadan çözülmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Görüşmelerin, Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini daha ileri taşıma iradesini teyit ettiğini dile getiren Yumaklı, mevcut sorunların kısa sürede çözülmesi bakımından temasların olumlu sonuçlar doğurduğunu anlattı.

#5
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

Rusya ile gübre tedarikini de ele aldıklarını belirten Yumaklı, Türkiye'ye yönelik gübre sevkiyatında bu yıl herhangi bir sınırlama olmayacağını daha önce açıkladıklarını anımsattı. Yumaklı, iki ülkenin ilgili kurum ve şirketlerinin gübre konusunu görüşmek üzere 25 Ekim'de Türkiye'de bir araya gelmesinin planlandığını bildirdi. "Bütün amacımız dünyadaki konjonktürün Türkiye'deki bitkisel üretimi herhangi bir şekilde olumsuz etkilememesi." diyen Yumaklı, gübrenin üretim açısından önemine işaret etti. Yumaklı, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin gübre başta olmak üzere tarımsal girdilerde herhangi bir problem yaşamaması için gayret içerisindeyiz. Ülkelerle çok sıkı diyaloğumuz var." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı

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