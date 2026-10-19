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Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

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Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

Trabzon’da düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın yönetiminde yerli isimlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarını değerlendiren Güneş, "Türkiye'de bu işi yapabilecek çok fazla genç arkadaşımız var. Milli takımın başında kesinlikle Türk antrenör bulunmalı" dedi.

#1
Foto - Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

Şenol Güneş, A Milli Takım'ı Türk bir teknik direktörün çalıştırması gerektiğini söyledi. Güneş, "Türkiye'de çok fazla genç arkadaşlarımız var, hepsi de yapabilecek durumdalar" dedi.

#2
Foto - Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük göreviyle ilgili belirsizlik sürüyor. Trabzon'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Şenol Güneş, A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili konuştu. Etkinlikte Güneş'e, "A Milli Takımı'nın başında bir yabancı hoca olmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

#3
Foto - Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

"EN KÖTÜSÜ BENDİM, ÖBÜRLERİ DAHA İYİ YAPACAKTIR" Deneyimli teknik adam, milli takımı çalıştıran antrenörün Türk olması gerektiğini söyledi. Ülke içinde milli takımda görev alabilecek yerli teknik adamların bulunduğunu belirten Güneş, kendisiyle ilgili espri yapmayı da ihmal etmedi. Güneş, "En kötüsü bendim, zaten Dünya Kupası üçüncüsü oldum. Demek ki öbürleri daha iyi yapacaktır." dedi.

#4
Foto - Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

"ANTRENÖR TÜRK OLMALI" Şenol Güneş'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: “Duygu olarak konuşursam oyuncu da antrenör de Türk olsun. Biz antrenörü kendimiz üretebilmeli ve bulmalıyız. Milli takımlarda kesinlikle. Türkiye'de yabancı oyuncu fazlalaştıkça yabancı antrenör de fazlalaştı. Milli takımda olması gereken budur.”

#5
Foto - Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

"ÇOK FAZLA GENÇ ARKADAŞIMIZ VAR, YAPABİLECEK DURUMDALAR" “Türkiye'de çok fazla genç arkadaşlarımız var, hepsi de yapabilecek durumdalar. Gelen yabancılar niye geldi demiyorum ve öyle bir ötekileştirmeyi doğru bulmuyorum. Ancak bizim insanımız başarıyı yapar. En kötüsü bendim, zaten Dünya Kupası üçüncüsü oldum. Demek ki öbürleri daha iyi yapacaktır.”

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