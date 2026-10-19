Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı

"ÇOK FAZLA GENÇ ARKADAŞIMIZ VAR, YAPABİLECEK DURUMDALAR" “Türkiye'de çok fazla genç arkadaşlarımız var, hepsi de yapabilecek durumdalar. Gelen yabancılar niye geldi demiyorum ve öyle bir ötekileştirmeyi doğru bulmuyorum. Ancak bizim insanımız başarıyı yapar. En kötüsü bendim, zaten Dünya Kupası üçüncüsü oldum. Demek ki öbürleri daha iyi yapacaktır.”