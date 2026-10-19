Şenol Güneş noktayı koydu: A Milli Takım'ın başında kesinlikle Türk antrenör olmalı
Trabzon’da düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın yönetiminde yerli isimlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarını değerlendiren Güneş, "Türkiye'de bu işi yapabilecek çok fazla genç arkadaşımız var. Milli takımın başında kesinlikle Türk antrenör bulunmalı" dedi.