Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikâyet edenlere rastlıyorum sağda solda; hatta bazı İslâmî çevrelerde bile! Şunu bilin ki, İHL’ler bu ülkede bir millî güvenlik meselesi konumuna yükselmiştir. Ne yazık ki, sekülerizmin, paganizmin, egoizmin, kariyerizmin ve hedonizmin din katına yükseltildiği ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren okullardaki eğitim, bir aidiyet bilinci ve medeniyet mefkûresi kazandıramıyor çocuklarımıza. Tam tersine kendi kültürüne, değerlerine ve medeniyetine yabancılaştırıyor hatta düşman hâle getiriyor çocuklarımızı! Tek kelimeyle, mankurtlaştırıyor.