Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor
Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikayet etmeye başlayan bazı kesimlere sitem ederek çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikayet etmeye başlayan bazı kesimlere sitem ederek çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Yusuf Kaplan, imam hatipliern bir güvenli meselesi olduğunu belirtti. Türk eğitim sistemine bazı eleştiriler getiren Kaplan şunları söyledi:
İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikâyet edenlere rastlıyorum sağda solda; hatta bazı İslâmî çevrelerde bile! Şunu bilin ki, İHL’ler bu ülkede bir millî güvenlik meselesi konumuna yükselmiştir. Ne yazık ki, sekülerizmin, paganizmin, egoizmin, kariyerizmin ve hedonizmin din katına yükseltildiği ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren okullardaki eğitim, bir aidiyet bilinci ve medeniyet mefkûresi kazandıramıyor çocuklarımıza. Tam tersine kendi kültürüne, değerlerine ve medeniyetine yabancılaştırıyor hatta düşman hâle getiriyor çocuklarımızı! Tek kelimeyle, mankurtlaştırıyor.
Soruyorum şimdi: Böyle bir eğitim sistemiyle, bu ülke, istiklalini ve istikbalini koruyabilir mi? Geleceğe insanlığın ihtiyacını duyduğu insanlığı ayağa kaldıracak o büyük söz’ü söyleyebilir mi? İHL’lerin 1 tanesini bile gözden çıkaramayız. Üzerinde odaklanmamız gereken mesele, “bütün İHL’leri ülkenin en iyi, en kaliteli, en çaplı okulları hâline nasıl getirebiliriz?” sorusu üzerine kafa yormak ve bunu adım adım gerçekleştirmek olmalıdır.
Gerisi boş iştir, zaman ve enerjidir kaybıdır, ?’la da iktidar olsak, ülkenin adım adım elimizden kayıp gitmesidir. Uyanın artık: Türkiye intihara sürükleniyor: Yolsuzluklar, fonculuklar, ahlaksızlıklar toplumu geri dönüşü mümkün olmayan ölümcül bir çürümenin ve yok olmanın eşiğine sürüklüyor hızla ve tam gaz.
Bu gidişatı durdurmak için aynı zamanda İHL’leri özelleştirip her bakımdan en özel, en güzel, en kaliteli, en çaplı, dünyayı çok iyi takip eden, İslam’ı hücrelerine kadar özümseyen ve yaşayan öncüleri yetiştiren ülkemizin biricik okulları hâline getirmek için kafa patlatmak zorundayız. Vesselam" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23