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Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

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Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan, İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikayet etmeye başlayan bazı kesimlere sitem ederek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

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Foto - Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

Yusuf Kaplan, imam hatipliern bir güvenli meselesi olduğunu belirtti. Türk eğitim sistemine bazı eleştiriler getiren Kaplan şunları söyledi:

#2
Foto - Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

İmam-Hatip Liseleri’nin fazlalığından şikâyet edenlere rastlıyorum sağda solda; hatta bazı İslâmî çevrelerde bile! Şunu bilin ki, İHL’ler bu ülkede bir millî güvenlik meselesi konumuna yükselmiştir. Ne yazık ki, sekülerizmin, paganizmin, egoizmin, kariyerizmin ve hedonizmin din katına yükseltildiği ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim veren okullardaki eğitim, bir aidiyet bilinci ve medeniyet mefkûresi kazandıramıyor çocuklarımıza. Tam tersine kendi kültürüne, değerlerine ve medeniyetine yabancılaştırıyor hatta düşman hâle getiriyor çocuklarımızı! Tek kelimeyle, mankurtlaştırıyor.

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Foto - Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

Soruyorum şimdi: Böyle bir eğitim sistemiyle, bu ülke, istiklalini ve istikbalini koruyabilir mi? Geleceğe insanlığın ihtiyacını duyduğu insanlığı ayağa kaldıracak o büyük söz’ü söyleyebilir mi? İHL’lerin 1 tanesini bile gözden çıkaramayız. Üzerinde odaklanmamız gereken mesele, “bütün İHL’leri ülkenin en iyi, en kaliteli, en çaplı okulları hâline nasıl getirebiliriz?” sorusu üzerine kafa yormak ve bunu adım adım gerçekleştirmek olmalıdır.

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Foto - Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

Gerisi boş iştir, zaman ve enerjidir kaybıdır, ?’la da iktidar olsak, ülkenin adım adım elimizden kayıp gitmesidir. Uyanın artık: Türkiye intihara sürükleniyor: Yolsuzluklar, fonculuklar, ahlaksızlıklar toplumu geri dönüşü mümkün olmayan ölümcül bir çürümenin ve yok olmanın eşiğine sürüklüyor hızla ve tam gaz.

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Foto - Yusuf Kaplan uyardı: Uyanın artık, Türkiye intihara sürükleniyor

Bu gidişatı durdurmak için aynı zamanda İHL’leri özelleştirip her bakımdan en özel, en güzel, en kaliteli, en çaplı, dünyayı çok iyi takip eden, İslam’ı hücrelerine kadar özümseyen ve yaşayan öncüleri yetiştiren ülkemizin biricik okulları hâline getirmek için kafa patlatmak zorundayız. Vesselam" dedi.

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Yorumlar

Ibrahim

Ehli sünnet itikadına sahip gençler yetiştirmezsek hem onların ahiretini hem de bu ülkenin geleceğini mahvederiz. Bu ülkedeki Müslümanların en büyük problemi İslamda reformistlik akımı. İslamda reformistlik kafirliktir. Aman dikkat.

Molla kasım

Yusuf bey imam hatiplerdede deizm yayılıyor diyorlar sonra ilahiyat fakülteleri sapık ilahiyatcılar üretiyor cinlerin varlığını inkar eden imamlar gördük peygamberimizin miracıyla dalga geçen ilahiyatcılar gördük ben esasen ateistim diyen imamlar duyduk daha neler neler
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