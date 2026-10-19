Sıcak gelişme: Türkiye ANKA-3'ü havalandırdı
Türkiye'nin savunma devi TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 kritik noktada uçmaya başşadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin savunma devi TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 kritik noktada uçmaya başşadı
Türkiye’nin insansız savaş uçağı projeleri arasında önemli bir yere sahip olan ANKA-3, Doğu Akdeniz’de test uçuşu gerçekleştiriyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen jet motorlu insansız hava aracının uçuşu, platformun geliştirme sürecindeki test faaliyetleri açısından dikkat çekiyor.
Türkiye’nin savunma sanayisinde insansız hava araçlarına yönelik çalışmaları devam ederken, ANKA-3 de yeni nesil hava muharebe sistemleri arasında öne çıkıyor. Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildiği bildirilen test uçuşunun hangi sistemleri kapsadığına, ne kadar süreceğine ve uçuş sırasında hangi verilerin toplanacağına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Test uçuşları, yeni geliştirilen hava araçlarının uçuş performansının değerlendirilmesi, sistemlerinin kontrol edilmesi ve farklı görev koşullarına hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. ANKA-3’ün bu süreçte elde edeceği veriler de platformun geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayabilir.
ANKA-3’ü mevcut insansız hava araçlarının önemli bir bölümünden ayıran özelliklerin başında jet motorlu yapısı ve uçan kanat tasarımı geliyor. Kuyruksuz gövde yapısıyla geliştirilen platformda, radar görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Yaklaşık 6,5 ton azami kalkış ağırlığına sahip olan ANKA-3, farklı faydalı yükleri ve mühimmatları taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Uçağın dâhilî silah istasyonları da mühimmatın gövde içerisinde taşınmasına imkân tanıyor. Platformun geliştirilmesindeki amaç, yalnızca keşif ve gözetleme görevleriyle sınırlı kalmayan, gerektiğinde taarruz görevlerinde de kullanılabilecek bir insansız hava muharebe sistemi ortaya çıkarmak.
ürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023’te gerçekleştirdi. İlk uçuşun ardından platformun geliştirme çalışmaları, uçuş testleri ve mühimmat entegrasyon faaliyetleriyle devam etti. ANKA-3, sonraki süreçte farklı mühimmatlarla gerçekleştirilen atış testleriyle de gündeme geldi. Bu çalışmalar, platformun görev kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından önem taşıyor. Doğu Akdeniz’deki son test uçuşunun ise hangi aşamaya karşılık geldiği ve uçuş sonunda hangi sonuçların elde edildiği henüz netlik kazanmış değil.
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