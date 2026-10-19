Sıcak gelişme: Türkiye ANKA-3'ü havalandırdı

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023’te gerçekleştirdi. İlk uçuşun ardından platformun geliştirme çalışmaları, uçuş testleri ve mühimmat entegrasyon faaliyetleriyle devam etti. ANKA-3, sonraki süreçte farklı mühimmatlarla gerçekleştirilen atış testleriyle de gündeme geldi. Bu çalışmalar, platformun görev kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından önem taşıyor. Doğu Akdeniz’deki son test uçuşunun ise hangi aşamaya karşılık geldiği ve uçuş sonunda hangi sonuçların elde edildiği henüz netlik kazanmış değil.