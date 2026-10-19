Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

GÖRÜŞMELER KASIM AYI SONUNDA BAŞLIYOR VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiye istihdam sağlarken, Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunuyor. Bu çalışanlardan 130 bini doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor. IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 7'lik maaş artışı talep ediyor. Şirket yönetiminin henüz resmi taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen VW bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Söz konusu görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri doğrudan etkileyecek.