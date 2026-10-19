  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Liste genişledi! 2 ülkeye daha vizesiz seyahat Soruşturmada anne-baba dahil 6 kişi tutuklandı! Minik Büşra’dan 40 gündür iz yok Müge Anlı'da babasını arıyordu: Hamid Yorulmaz kötü haberi duyurdu Kızamıktan korkunç haber! Ölen çocuk sayısı 1201'e yükseldi Yeni elektrikli SUV satışa çıktı! Türkiye fiyatı ne kadar? Kartal: Prag mücadelesi tam bir strateji maçı olacak! 3 puan alırsak büyük avantaj yakalarız Kayaların içine gizli hazine! Ev yapmak için kazıya başladılar buldukları şeye inanamadılar Türkiye o dağın altındaki büyük petrol hazinesini çıkarmak üzere: Yetkili isim lokasyonu bile açıklayarak 'müjde yakın' dedi 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi! Esed haini yüz binlercesini kesmiş! İdlib'de hayat yeniden yeşilleniyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

Batı'daki derin ekonomik kriz ve sanayi çöküşü, Alman otomotiv devi Volkswagen’de işçi kıyımına ve maaş gasbına dönüştü.

#1
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

Küresel çapta 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurarak "sıfır zam" kararı alan şirket yönetimi, buna ek olarak 50 bin kişilik dev bir istihdam kesintisi yapmayı planladığını duyurdu.

#2
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

Kapitalizmin ve Batı merkezli sömürü sisteminin çatırdadığını gözler önüne seren bu karar, Alman işçilerde büyük bir infiale ve feryada yol açtı.

#3
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

2030'A KADAR MAAŞLAR DONDURULACAK IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesaja dikkat çekildi. Şirket yönetiminin mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma yönünde direktif verdiği belirtildi. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği aktarılan bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

#4
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren IG Metall, plana karşı sert bir direniş göstereceğini ilan etti. Otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini vurgulayan sendika, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.

#5
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

GÖRÜŞMELER KASIM AYI SONUNDA BAŞLIYOR VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiye istihdam sağlarken, Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunuyor. Bu çalışanlardan 130 bini doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor. IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 7'lik maaş artışı talep ediyor. Şirket yönetiminin henüz resmi taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen VW bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Söz konusu görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri doğrudan etkileyecek.

#6
Foto - Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı

50 BİN İSTİHDAM KESİNTİSİ VE FABRİKALARDA BELİRSİZLİK Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor. Söz konusu kesinti programlarının detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken; şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya Meclisi’nde Öcalan kavgası: Hapiste çürümeyi hak ediyor!
Dünya

Almanya Meclisi’nde Öcalan kavgası: Hapiste çürümeyi hak ediyor!

Almanya Federal Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Türkiye kökenli iki milletvekili arasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan kavgası ..
Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!
Dünya

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını..
Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin
Kadın - Aile

Kozalak şurubu: Yıllardır beslenme için kullanılan yiyecek! 5 bardak şeker ilave edin

5 bardak şeker ilave edin, hazırlık yaparken kozalakları suda bekletmek 1 gün sürüyor.

Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı
Gündem

Yeni Parti’den seçim tiyatrosu: Tek aday girdiği seçimi kazanmayı başardı

Yeni Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği il başkanlığı ön seçimlerini mecburen kazandı.
Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı
Gündem

Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan Doğu Avrupa’daki kriz hattında bu sabah sıcak saatler yaşandı. Litvanya hava sahasına tanımlanamayan bir ha..
Kemalistlerin ekonomisti akıl verdi! Foncuların zararları bütçeden ödenmeliymiş
Ekonomi

Kemalistlerin ekonomisti akıl verdi! Foncuların zararları bütçeden ödenmeliymiş

Kemalist medyanın müdavimlerinden olan Ekonomist Atila Yeşilada, tepki toplayan açıklamalarda bulunarak fon krizinde mağdur olanların parala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23