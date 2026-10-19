Çalışanlara çok kötü haber! Dev marka 2030'a kadar zam yapmama kararı aldı
Batı'daki derin ekonomik kriz ve sanayi çöküşü, Alman otomotiv devi Volkswagen’de işçi kıyımına ve maaş gasbına dönüştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batı'daki derin ekonomik kriz ve sanayi çöküşü, Alman otomotiv devi Volkswagen’de işçi kıyımına ve maaş gasbına dönüştü.
Küresel çapta 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurarak "sıfır zam" kararı alan şirket yönetimi, buna ek olarak 50 bin kişilik dev bir istihdam kesintisi yapmayı planladığını duyurdu.
Kapitalizmin ve Batı merkezli sömürü sisteminin çatırdadığını gözler önüne seren bu karar, Alman işçilerde büyük bir infiale ve feryada yol açtı.
2030'A KADAR MAAŞLAR DONDURULACAK IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesaja dikkat çekildi. Şirket yönetiminin mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma yönünde direktif verdiği belirtildi. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği aktarılan bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren IG Metall, plana karşı sert bir direniş göstereceğini ilan etti. Otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini vurgulayan sendika, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.
GÖRÜŞMELER KASIM AYI SONUNDA BAŞLIYOR VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiye istihdam sağlarken, Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunuyor. Bu çalışanlardan 130 bini doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor. IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 7'lik maaş artışı talep ediyor. Şirket yönetiminin henüz resmi taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi. Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen VW bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Söz konusu görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri doğrudan etkileyecek.
50 BİN İSTİHDAM KESİNTİSİ VE FABRİKALARDA BELİRSİZLİK Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor. Söz konusu kesinti programlarının detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken; şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.
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