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Teknoloji-Bilişim
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Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

2022-12-15 19:26:59
Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Sosyal medya platformu Twitter'ın eski çalışanı Suudi Arabistan'a casusluk suçundan tutuklandı.

#1
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, son yılların en hareketli dönemini geçiriyor.

#2
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Elon Musk’ın satın almasının ardından şirket içi kaosla birçok kez gündeme gelen platform, eski çalışanlarıyla sorun da gündeme gelmeye devam ediyor.

#3
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Eski Twitter çalışanı, Suudi Arabistan’a casusluk yaptığı için hapis cezası aldı Reuters ve NBC News’te yer alan habere göre 2013 ile 2015 arasında Twitter’da çalışan Ahmad Abouammo, bu süre zarfında Suudi Arabistan için casusluk yaptığı suçlamasıyla üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

#4
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Eski Twitter çalışanı Ahmad Abouammo, Suudi Arabistan hükümetini eleştiren kullanıcıların kişisel bilgilerini Suudi yetkililere verdiği ortaya çıktı.

#5
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Abouammo, Orta Doğu ve Kuzey Afrika medya ortaklıkları yöneticisi konumundaydı.

#6
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Eski Twitter çalışanı, yetkililerden 100 bin dolarlık iki banka havalesinin yanı sıra 42 bin dolar değerinde bir saat hediyesi aldı.

#7
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Öte yandan Abouammo’ya yöneltilen suçlamalar bununla sınırlı değil.

#8
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Bu suçuna ek olarak dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından da yargılandı.

#9
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Suudi Arabistan’da hükümeti eleştirmek büyük bir suç.

#10
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Bu yılın başlarında bir Suudi vatandaşı, hükümeti aleyhinde tweet attığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine benzer bir olayda bir diğer Suudi vatandaşı Twitter üzerinden yaptığı eleştiri nedeniyle 16 yıl hapis cezası aldı.

#11
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Öte yandan tüm bu kaosun arasında platform yenilenme sürecine girdi.

#12
Foto - Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Platformdaki yeni dönemi Twitter 2.0 tanımlayan Musk, çalışanlarından ya ayrılmalarını ya da yoğun çalışma saatlerine hazırlıklı olmalarını istedi. Görünen o ki şirket çalışanlarıyla bir süre daha gündem olacak.

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