Selman'ın casusu Twitter’ı karıştırdı

Eski Twitter çalışanı, Suudi Arabistan’a casusluk yaptığı için hapis cezası aldı Reuters ve NBC News’te yer alan habere göre 2013 ile 2015 arasında Twitter’da çalışan Ahmad Abouammo, bu süre zarfında Suudi Arabistan için casusluk yaptığı suçlamasıyla üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.