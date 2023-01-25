Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Selimiye'nin iç kısmında yaklaşık 600 kişilik ibadet alanı bulunduğunu dile getiren Serenli, "Selimiye bir dünya şaheseridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Turist yoğunluğumuz tadilata rağmen hiç eksilmedi. Akın akın ziyaret devam ediyor. Selimiye'ye karşı daha önce pandemi döneminde kalan bir hasret vardı" diye konuştu. Tekirdağ'dan gelen ve Selimiye Camii'ni ziyaret eden Adil Çelikel adlı vatandaş, Selimiye Camii'nin restore edilmesinin çok güzel olduğunu ve yapılan çalışmayı yerinde gördüklerini aktardı. Edirne'ye gelmişken Selimiye'yi de ziyaret etmeden geçemediklerini söyleyen ve Tekirdağ'dan gelen Ergün Kırçak adlı vatandaş ise, "Burada tadilat olduğunu gördük. Tadilata rağmen ibadet ve ziyarete açık olması güzel. Bu şahane eserlerin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.