  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İslam
8
Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

2023-01-25 18:59:02
Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Restorasyon çalışmaları süren Selimiye Camii, Regaip Kandilinde ibadete açık olacak.

#1
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayının başlamasının ardından Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin, Regaip Kandili'nde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camii'nin ibadete açık alanı, görevliler tarafından bakımdan geçirilerek Regaip Kandili'ne hazırlanıyor.

#2
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Ramazan'ın müjdeleyicisi Recep ayı ve mübarek üç aylar başladı. Edirne'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı birçok vatandaş da bu mübarek üç aylar dolayısıyla camilere uğramadan gitmiyor. Restorasyonu devam eden, belli bir bölümü ibadet ve ziyarete açık olan Selimiye Camii'nin kandilde de ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

#3
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan düzenlemenin ardından modern bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı'nın ardından caminin kubbesi, minareleri, avlu ve iç kısmında da kısa süre önce başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Restorasyona rağmen kapılarını ziyaret ve ibadete kapatmayan Selimiye Camii yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tadilatın başladığı ilk günden itibaren caminin ziyaret ve ibadete hiç kapatılmadığını söyleyen Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, 5 vakit namazda, cuma namazlarında ve kandillerde caminin sürekli açık olduğunu aktardı.

#5
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Ramazan'ın müjdeleyicisi olan Recep ayına girildiğini belirten Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı idrak edilecek Regaip Kandili'nde düzenlenecek programa yoğun katılım beklediklerini söyledi. Kandil gecesi bir program düzenleneceğini belirten Serenli, "Yine dualar edilecek ve burada da bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Cami tadilata girdi küçük bir bölümümüz açık ama ona rağmen ziyaretçi sayımız giderek artıyor. Kış döneminde de çeşitli ülkelerden turistlerimizi görüyoruz" dedi.

#6
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Recep ayını kutlayan Serenli, Selimiye Camii'nin 26 Ocak akşamı idrak edilecek kandilde ve sonraki kandillerde de ibadet ve ziyarete açık olacağını hatırlattı.

#7
Foto - Regaip Kandili öncesinde Selimiye'de büyük heyecan

Selimiye'nin iç kısmında yaklaşık 600 kişilik ibadet alanı bulunduğunu dile getiren Serenli, "Selimiye bir dünya şaheseridir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Turist yoğunluğumuz tadilata rağmen hiç eksilmedi. Akın akın ziyaret devam ediyor. Selimiye'ye karşı daha önce pandemi döneminde kalan bir hasret vardı" diye konuştu. Tekirdağ'dan gelen ve Selimiye Camii'ni ziyaret eden Adil Çelikel adlı vatandaş, Selimiye Camii'nin restore edilmesinin çok güzel olduğunu ve yapılan çalışmayı yerinde gördüklerini aktardı. Edirne'ye gelmişken Selimiye'yi de ziyaret etmeden geçemediklerini söyleyen ve Tekirdağ'dan gelen Ergün Kırçak adlı vatandaş ise, "Burada tadilat olduğunu gördük. Tadilata rağmen ibadet ve ziyarete açık olması güzel. Bu şahane eserlerin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlenmelerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası sürüyor. Dün benzine gelen zammın ardından b..
Ekrem Ayasofya’nın intikamını mı alıyor? Fatih'in emaneti İstanbul'a dev kilise
Gündem

Ekrem Ayasofya’nın intikamını mı alıyor? Fatih'in emaneti İstanbul'a dev kilise

CHP'li İBB'nin Ayasofya'ya benzerliği ile kayıtlara geçen Aziz Polieuktos Kilisesi için sessizce adımlar attığı ortaya çıktı.
Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsü hakkında skandal sözler
Siyaset

Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsü hakkında skandal sözler

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, başörtüsünün görgüsüzlüğün simgesi olduğunu söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu...
Rusya’ya yaptırım bize müthiş yansıdı! Türkiye çok daha pahalıya dünyaya satacak
Ekonomi

Rusya’ya yaptırım bize müthiş yansıdı! Türkiye çok daha pahalıya dünyaya satacak

Rusya'dan ithal edilen dizele uygulanacak olan ambargonun Türkiye'ye yarayabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin piyasadaki fiyattan daha yükse..
Ekonomik kriz derinleşti! Resmen Almanya'dan kaçıyorlar
Avrupa

Ekonomik kriz derinleşti! Resmen Almanya'dan kaçıyorlar

Almanya’nın ağır bürokrasisi, ekonomik krizi derinleştirdi, dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı. Korona aşısını bulan BioNTech İngiltere’y..
HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı
Siyaset

HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

TBMM kürsüsünden cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini sıralayan Mithat Sancar, adaylarının cinsel yönelimlerin adayı olacağını belirtti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23