2022-12-12 13:23:32 Selçuk Bayraktar'ı örnek alan gençlerden müthiş başarı
Bilecik'te tasarladıkları İnsansız Havam Araçlarını (İHA) gökyüzüyle buluşturan geçler, örnek aldıkları Selçuk Bayraktar'a geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedeflediklerini söylediler. Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı Ekibi tarafından son olarak yapılan ve Şehit Polis Tufan Kansuva (KANSUVA) adı verilen İHA gökyüzüyle buluştu. Ekip uzun süredir üzerinde durdukları KANSUVA projesinde gömülü sistem yazılım, radar sistemleri ve uçuş istifası sistemleri aktif şekilde çalışmayı başardı.