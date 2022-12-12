Selçuk Bayraktar'ı örnek alan gençlerden müthiş başarı

Yasa, en son olarak Şehit Polis Tufan Kansuva’nın adını verecekleri İHA'yı inşa etmeye başladıklarını anlatarak, "Ayrıca bu İHA'nın yazılım sistemleri üzerinde çalışmaya başladık. İlk başta radar kısmını taşıyabilecek mi? diye ardunya ile kodladık, sonrasında gömülü sisteme geçtik. Şu an da içerisinde gömülü sistem ile İHA'nın uçuş sürelerini belirliyor ve bizim alt taraftaki istasyonumuzda kontrollerini sağlamamızı gerektiriyor. Buradaki amacımız bizim kendi memleketimiz ve ülkemizde ki savunma sanayisine projeler gerçekleştirmek ve bu yazdığımız tüm yazılım ve diğer İHA projelerini yükseltmek istiyoruz. KANSUVA adını verdiğimiz İHA'mızın üzerinde bir radar sistemi var. Şuan da 400 santimetre kadar radar bize gösterim sağlayabiliyor. Tabi bunun daha da yükseltmeye çalışıyoruz yazılım üzerinde. KANSUVA adlı İHA'nın üzerinde yapmamız gereken şeylerden biri de şu, radarı yükselttikten sonra ön kısmına gelecek olan kamera sistemi ile birlikte uzaktan belirlediği insanları ya da aranan insan kısımlarının GBT sorgulamasını bize otomatik olarak istasyonumuza yapmasını planlıyoruz" dedi.