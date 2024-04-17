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Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

2024-04-17 14:42:00
Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

Ahmet Hakan, Selçuk Bayraktar’ın Hakkâri Çukurca’da terörden temizlenmiş dağlarda verdiği pozu yayınlayıp altına “Defol Kürdistan’dan” yazan Frederike Geerdink adlı Hollandalı sözde gazeteciye ayar verdi. Geerdink’in çıkışı için “Küstahlığı utandıran bir küstahlık. Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

“Frederike Geerdink diye sözüm ona bir gazeteci var. “Sözüm ona” diyorum çünkü kendisi resmen PKK’nın basın ve medya yapılanmasının sorumlusu gibi hareket ediyor. * Bu Hollandalı gazeteci, sosyal medyada ve yaptığı haberlerde PKK’yı öyle bir savunuyor ki... PKK bile kendini bu kadar savunmuyordur. *

#2
Foto - Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

Kendisini terör örgütüne adamış olan bu mutlu Hollandalı gazeteci, en son Selçuk Bayraktar’ın Hakkâri Çukurca’da terörden temizlenmiş dağlarda verdiği pozu yayınlayıp altına “Defol Kürdistan’dan” yazdı. *

#3
Foto - Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

Küstahlığı utandıran bir küstahlık. Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık. Kimi kimin vatanından kovmaya kalkıştığının bile farkında olmayan gözü dönmüş bir terör yandaşlığı. * Hollanda’nın başına bir terör belası musallat olsa da... Frederike’nin devletçi reflekslerine tanık olsak.”

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