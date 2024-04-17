2024-04-17 14:42:00 Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık
Ahmet Hakan, Selçuk Bayraktar’ın Hakkâri Çukurca’da terörden temizlenmiş dağlarda verdiği pozu yayınlayıp altına “Defol Kürdistan’dan” yazan Frederike Geerdink adlı Hollandalı sözde gazeteciye ayar verdi. Geerdink’in çıkışı için “Küstahlığı utandıran bir küstahlık. Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: