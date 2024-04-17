Selçuk Bayraktar o alçağı resmen delirtti! Küstahlığı utandıran bir küstahlık! Pervasızlığı yerin dibine geçiren bir pervasızlık

“Frederike Geerdink diye sözüm ona bir gazeteci var. “Sözüm ona” diyorum çünkü kendisi resmen PKK’nın basın ve medya yapılanmasının sorumlusu gibi hareket ediyor. * Bu Hollandalı gazeteci, sosyal medyada ve yaptığı haberlerde PKK’yı öyle bir savunuyor ki... PKK bile kendini bu kadar savunmuyordur. *