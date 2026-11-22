Selçuk Bayraktar, düşmanı tir tir titretecek müjdeyi verdi! AKINCI, ORKA ile denizaltından avlayacak
ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan atışla başarıyla test edildi.
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ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan atışla başarıyla test edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk defa IDEF 2017 fuarında sergilenen ORKA tümüyle milli imkanlar ile geliştirildi.
Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido olan ORKA, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti, dahili güdüm özelliğine sahip.
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