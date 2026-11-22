"Son yıllarda özellikle yüksek enflasyon ve düşük emekli aylıkları nedeniyle 17 milyona yakın emeklimizin geçinmekte zorlandığı bir tablo söz konusu. Bugün geldiğimiz noktada emekli aylıklarının iyileştirilmesine dair iradenin ortaya konulması kıymetli. Tabii bizim için bunun hangi yöntemle yapılacağı büyük önem taşıyor. Çünkü geçmişte olduğu gibi günü kurtaran iyileştirmeleri istemiyoruz. Sorun düşük emekli aylıkları. 2000 yılı sonrası aylık hesaplamaları mevcut sorunun temel kaynağını oluşturmaktadır. Emekli aylıkları arasında denge kurulamamış ve farklı emekli grupları ortaya çıkmıştır. Her emeklinin prim kazancının karşılığını alabilmesi için intibak dışındaki seçenekler sorunu tam olarak çözemeyecektir. Bu nedenle yıllardır dile getirdiğimiz intibak talebimizde ısrarlıyız."