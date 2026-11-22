Eğer gerçekleşirse daha fazla maaş alacaklar! 2000 sonrası emekliler için sürpriz talep
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı sonrası aylık hesaplama sisteminin emekli aylıklarıyla ilgili sorunun temel kaynağını oluşturduğunu belirterek, bu dönemden sonra emekli olanların prim kazancının karşılığını alabilmesi için intibak talebinde bulundu. Ergün, "2000 yılı sonrası aylık hesaplamaları mevcut sorunun temel kaynağını oluşturmaktadır. Emekli aylıkları arasında denge kurulamamış ve farklı emekli grupları ortaya çıkmıştır. Her emeklinin prim kazancının karşılığını alabilmesi için intibak dışındaki seçenekler sorunu tam olarak çözemeyecektir" dedi.