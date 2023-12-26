Sel anında sakın bu hataları yapmayın

Kocaeli'de 170 AKUT gönüllüsünden 50'sinin operasyona gidebilecek yeterliliğe sahip olduğunu söyleyen Abdurrahman Eke, "Marmara Bölgesi ve Kocaeli'ye baktığımız zaman en sık doğada arama operasyonlarına çıkıyoruz. Yine sel operasyonlarına çıkıyoruz. 2 sene önce doktor arkadaşımız kaybolmuştu, karda kayıp arama operasyonumuz vardı. Bölge olarak baktığımızda burayı en çok etkileyen operasyonlar deprem ve sel operasyonları. En çok dikkat ettiğimiz şey eğitim. AKUT olarak bütün arkadaşlarımızın çıkmış oldukları operasyonlarda, almış oldukları eğitimlere çok değer veriyoruz. Bir sel operasyonuna, bir depreme veya karda bir operasyona gidiyorsak o alandaki bütün eğitimleri almış olması gerekiyor. Eğitimini tamamlamamış hiçbir arkadaşımızı biz bu operasyonlara çıkarmıyoruz. En çok övündüğümüz ve gurur duyduğumuz kısım aslında burası. Çıkmış olduğumuz tüm operasyon ve eğitimlerde bir arkadaşımızın burnunun bile kanamaması bizim için çok önemli" diye konuştu.