Sel anında sakın bu hataları yapmayın

Son dönemlerde artan su baskını ve sellere karşı uyarılarda da bulunan Eke, "Suyun hiçbir affedici yanı yok. Önüne gelen her şeyi alıp götürecek güce sahip. 15-20 santimetre su birikintisi bir insanı devirebilir, 30-35 santimetre su birikintisi bir aracı sürükleyip götürebilir. Bu sebeple selin olduğu an çok dikkatli olmamız gerekiyor. En başta yapmamız gereken şey, bulunduğumuz bölgenin sel riskiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek, dere yatağına, çukur alanlarına sel oluşabilecek alanlara bina yapmamak. Selle karşılaştığımız anda yapacağımız tek şey oradan kaçmak. Sele yakalandıysak karşıdan karşıya geçmeyeceğiz, çukur alandaysak orayı terk edeceğiz, araç kullanıyorsak kesinlikle devam etmeyeceğiz. Selin ters istikametine yukarı taraflara kaçmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.